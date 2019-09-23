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來聽法醫老師那堂生死學課 大聊禁忌話題

2019-09-23 07:50聯合報 記者張雅婷╱即時報導

一般大眾對於生命教育，普遍感到沈重，不過玄奘大學有堂由新竹地檢署法醫楊敏昇授課的通識課程「生死學」，每每開課都爆滿，還有學生「為了看屍體照片」慕名而來。

楊敏昇就讀研究所時，因趕上殯葬業改革、設置證照制度等，跨領域進入殯葬界，習得遺體美容、生命教育等專業。

楊敏昇說，社會灌輸年輕學子要珍惜生命，但是缺乏對死亡議題的認知，因此他在玄奘大學擔任兼任助理教授時，傳授生命教育、死亡教育、以科學驗證死亡方式等課程內容，也透過課程讓學生討論為什麼需要有墓園的存在等問題。

從業20多年，每天與屍體為伍的他，在課堂上將課程分為生命教育與死亡教育，其中生命教育偏重自殺議題，他說，擔任實習法醫時，第一個驗屍對象就是燒炭自殺的學生，導致他後來特別注意學生對自殺的理解與看法。

楊敏昇將死亡分為自然死或病死、意外、自殺 、他殺等，其中又將自殺分為十種，包含服毒、上吊、高處跳落、刀刺或刀割、道路或鐵路傷害、窒息、電殛、投水、自焚、槍擊或爆炸等。

楊敏昇說，其中上吊是痛苦指數最低、致死度最高、最多人採取，堪稱為「自殺之王」；近年來有越來越多越軌案件，導致屍體血肉模糊及電火車停駛，造成妨礙很大；至於投水窒息的瞬間很痛苦，自焚衝擊也最強烈，死狀都很慘。他讓學生瞭解自殺的後果，培養學生擔任防禦自殺小尖兵，相互關心避免自殺。

楊敏昇也根據新竹地檢署自殺案件統計發現，65歲以上為自殺高危險群。而自殺原因也與年齡有關，他說50歲以上者多因久病纏身；年齡層中50歲以下者多因社會抗壓性缺乏及精神疾病造成。

生命教育也不止侷限於生死議題，還有環保、生活等不同領域，他的課業要求也很與眾不同，像是交報告不能用白紙，而要用回收紙，並為了讓學生認真思考報告內容與減少油墨使用，還規定要用手寫，楊敏昇說，這樣的做法不僅讓學生體會到對環保身體力行的實踐，也意外獲得學生洋洋灑灑寫了10幾張A4紙的詳細感受。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新竹市東區樂齡學習中心舒壓畫課程學員畫作。圖／東區樂齡學習中心提供
新竹市東區樂齡學習中心舒壓畫課程學員畫作。圖／東區樂齡學習中心提供
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法醫楊敏昇上生命教育，要求學生報告要用回收紙。圖／楊敏昇提供
法醫楊敏昇上生命教育，要求學生報告要用回收紙。圖／楊敏昇提供
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法醫楊敏昇從業20多年，每天與屍體為伍的他，在生死學課堂上將課程分為生命教育與死...
法醫楊敏昇從業20多年，每天與屍體為伍的他，在生死學課堂上將課程分為生命教育與死亡教育。記者張雅婷／攝影
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新竹市東區樂齡學習中心舒壓畫課程學員畫作。圖／東區樂齡學習中心提供
新竹市東區樂齡學習中心舒壓畫課程學員畫作。圖／東區樂齡學習中心提供
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