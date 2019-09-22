推動11年 桃市擬打造完整華德福學校

桃園市蘆竹區外社國小納人華德福實驗教育，強調學生音樂、美術、藝文「做中學」特色，讓該所偏遠小校新生人數起死回生。 圖／外社國小提供 分享 facebook

德國華德福實驗教育在桃園推動11年，由於不同現行制度的紙筆教育，一校二制引起家長爭議，有人憂心、有人支持，教育局計畫打造一所幼兒園到高中完整華德福學校，建立單純的教育體系。

市府教育局11年前選定楊梅仁美國中附設華德福國中小學，當年是全台第一所公辦公營華德福學校，推動華德福實驗教育，仁美從小一到國三的華德福班從3班增加到18班，吸引許多認同華德福教育的家長送子女入學。

仁美國中校長吳享鴻說，華德福教育強調「做中學」、探索議題，在音樂、美術、藝文領域的實際操作，不同一般國中小的紙筆教學，是很好的教育制度。

教育局國小、國中教育科指出，現行華德福教育體系下，仁美國中、小學每個年級2班，外社國小共3班，高中則在市立新屋高中附設華德福分班1個班。

華德福課程小一、小二不鼓勵拿筆寫，從小三、小四才加深閱讀，重視音樂、美術、勞作及戶外體驗學習，讓學生在國小學習壓力小，國中以後慢慢轉型。

吳享鴻認為，學校華德福國中小18班，行政人力不足，全校加普通班共30班，又規畫全市教師研習中心，教學空間不足。

吳享鴻接著指出，還有一般國中普通班部、華德福班「一校兩制」的作息、課程到教學理念、經費運作矛盾，影響資源整合，面臨的困境都必須解決。

高安邦表示，少子化影響下，華德福教育體系是很好的實驗教育制度，目前僅在仁美國中附設華德福國中、小學，但因一校兩制，普通班家長認為會影響小孩不念書、學習低落，支持華德福的家長認為有助孩子學習深度思考、培養興趣和選擇未來志向。

由於家長贊成與反對的意見分歧，教育局決定在仁美國中旁一塊用地，計畫打造一所從幼兒園到高中的一貫、完整的華德福學校，建立單純華德福教育體系。