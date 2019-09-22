親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

推動11年 桃市擬打造完整華德福學校

2019-09-22 23:35聯合報 記者曾增勳陳夢茹／桃園報導

桃園市蘆竹區外社國小納人華德福實驗教育，強調學生音樂、美術、藝文「做中學」特色，...
桃園市蘆竹區外社國小納人華德福實驗教育，強調學生音樂、美術、藝文「做中學」特色，讓該所偏遠小校新生人數起死回生。 圖／外社國小提供
分享

德國華德福實驗教育在桃園推動11年，由於不同現行制度的紙筆教育，一校二制引起家長爭議，有人憂心、有人支持，教育局計畫打造一所幼兒園到高中完整華德福學校，建立單純的教育體系。

市府教育局11年前選定楊梅仁美國中附設華德福國中小學，當年是全台第一所公辦公營華德福學校，推動華德福實驗教育，仁美從小一到國三的華德福班從3班增加到18班，吸引許多認同華德福教育的家長送子女入學。

仁美國中校長吳享鴻說，華德福教育強調「做中學」、探索議題，在音樂、美術、藝文領域的實際操作，不同一般國中小的紙筆教學，是很好的教育制度。

教育局國小、國中教育科指出，現行華德福教育體系下，仁美國中、小學每個年級2班，外社國小共3班，高中則在市立新屋高中附設華德福分班1個班。

華德福課程小一、小二不鼓勵拿筆寫，從小三、小四才加深閱讀，重視音樂、美術、勞作及戶外體驗學習，讓學生在國小學習壓力小，國中以後慢慢轉型。

吳享鴻認為，學校華德福國中小18班，行政人力不足，全校加普通班共30班，又規畫全市教師研習中心，教學空間不足。

吳享鴻接著指出，還有一般國中普通班部、華德福班「一校兩制」的作息、課程到教學理念、經費運作矛盾，影響資源整合，面臨的困境都必須解決。

高安邦表示，少子化影響下，華德福教育體系是很好的實驗教育制度，目前僅在仁美國中附設華德福國中、小學，但因一校兩制，普通班家長認為會影響小孩不念書、學習低落，支持華德福的家長認為有助孩子學習深度思考、培養興趣和選擇未來志向。

由於家長贊成與反對的意見分歧，教育局決定在仁美國中旁一塊用地，計畫打造一所從幼兒園到高中的一貫、完整的華德福學校，建立單純華德福教育體系。

教育局幼兒園少子化華德福

相關新聞

竹市公道三 經費到位

2019-09-22 23:45

家電汰舊換新 竹縣第2波補助

2019-09-22 23:44

新住民參與選務 苗栗64人報名

2019-09-22 23:39

引進華德福教育 桃園偏遠校起死回生

2019-09-22 23:37

影╱新住民選務工作資格差很大 大陸新住民：太不公平

2019-09-22 19:15

竹縣新埔民眾修祖墳爭議 縣府： 許可證已撤銷

2019-09-22 18:57

魚米之鄉馬拉松 讓選手感受農業之美

2019-09-22 18:16

桃禧航空城酒店9年再見 桃園喜來登酒店開張進軍國際

2019-09-22 17:24

中壢今辦重陽敬老大會 表揚模範長者　

2019-09-22 13:39

每每開課大爆滿 來聽法醫老師那堂生死學課

2019-09-22 13:18

長者其實需要生命教育 樂齡中心大方談生死

2019-09-22 13:18

竹市公道三新闢道路截彎取直 5億經費到位

2019-09-22 12:40

竹市好書交換 萬冊書4小時換光

2019-09-22 12:38

中美貿易轉單效應發酵 佳邦、智邦急徵人才

2019-09-22 09:49

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

留法藝術家來上課 頭屋國中校園添藝術味

2019-09-22 09:05

2019新竹生活節登場 還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

後龍鎮民意外險 祖孫墜溝成首例理賠

2019-09-21 23:23

竹市府 給學生一堂素養課

2019-09-21 23:23

苗縣公告免指定建築線地區 為民眾省下6千萬元

2019-09-21 23:20

桃市認知休憩站 為失智症去汙名化

2019-09-21 23:17

影／後龍開辦鎮民意外險 生效第3天首件身故理賠案出現

2019-09-21 21:56

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

全運會桃園划船奪首金 集訓苦寧可跟女友分手也不退出

2019-09-22 18:17
看更多

熱門文章

扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

2019-09-22 18:15

腸胃不適掛病號 高雄副市長李四川住院

2019-09-22 19:08

士林夜市水果攤又傳坑人價 市場處：已開罰

2019-09-22 21:07

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

2019新竹生活節登場 還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

桃禧航空城酒店9年再見 桃園喜來登酒店開張進軍國際

2019-09-22 17:24

中美貿易轉單效應發酵 佳邦、智邦急徵人才

2019-09-22 09:49

彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了

2019-09-22 16:34

北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37

台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」

2019-09-22 11:45

2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中

2019-09-22 16:10

秋天到了！ 台中不必上山就到公園賞花

2019-09-22 15:16

板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高

2019-09-22 13:07

夜市水果攤又傳坑客 朱學恒：柯文哲解決就捐民眾黨5萬

2019-09-22 21:40

南投龍眼季今年險停辦 卻因「灶神」逆轉復活登場

2019-09-22 17:24

竹市公道三新闢道路截彎取直 5億經費到位

2019-09-22 12:40

遊客多負擔沉重 茂林觀光大門考慮收取門票清潔費

2019-09-22 21:12

影／張安樂：兩岸要避免打仗只有「和平統一」

2019-09-22 18:58

竹縣新埔民眾修祖墳爭議 縣府： 許可證已撤銷

2019-09-22 18:57

影╱新住民選務工作資格差很大 大陸新住民：太不公平

2019-09-22 19:15

高雄市議會時間到就下班？ 陳其邁：哪有這種涼缺？

2019-09-22 11:34

台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55

柯文哲酸高市議會質詢只到6點半 王鴻薇：北市也一樣

2019-09-22 16:43

4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

影／高雄「路平專業包」真人開箱 縮時攝影好療癒

2019-09-22 12:33

百年花蓮鐵道園區中山堂 將變身鐵道電影院

2019-09-22 07:43

影／台灣人生不如死！ 他建議拜月老人緣好姻緣自然就來

2019-09-22 13:28

影╱基隆是孕育籃球國手的搖籃 他辦第一屆好漢盃今開打

2019-09-22 17:29

高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09

東協發展快速 侯友宜感嘆「台灣政治紛擾太多」

2019-09-22 15:13

長庚警衛12壯男陪跑 嘉義永慶盃路跑萬人參加

2019-09-22 11:33

每每開課大爆滿 來聽法醫老師那堂生死學課

2019-09-22 13:18

「後壁‧鹽水」攝影比賽 邀您用鏡頭發掘台南之美

2019-09-22 17:36

嘉市立委選戰加溫 藍綠要來場君子之爭

2019-09-22 15:17

嘉市鐵路高架化自籌款太高 傅大偉盼調降

2019-09-22 14:56

全台第一條行動支付市集示範街道 今天台南揭幕

2019-09-22 15:13

影／東螺溪畔台灣欒樹花開 恐龍、鸚鵡造訪親子樂翻

2019-09-22 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top