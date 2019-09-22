影╱新住民選務工作資格差很大 大陸新住民：太不公平

2019-09-22 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



2020年1月11日下屆總統副總統及立委選舉投票，新住民參與選務工作熱烈，但大陸新住民與其他國家新住民資格不一樣，她們抱怨兩岸關係緊張，因此差很大，「對我們太不公平」！

苗栗縣政府統計上個月底新住民1萬5839人，其中大陸新住民8687人，占了約5成5，中央選委會去年9合1選舉首次開放新民擔任投開票所管理員，協助選務工作，結果有34人參加，其中大陸新住民僅2人，下屆總統副總統及立委選舉，新住民64人報名，大陸新住民有14人，全都大幅增加。

苗栗縣選委會今天辦理新住民投開票所工作人員講習，並模擬選舉流程，一些東南亞等國家新住民認為「我是台灣人」，她們想要體驗台灣民主投票，因此參加選務工作；部分大陸新住民則表示，親朋及鄰居知道她加入選務人員，讓她們覺得融入台灣社會，有被重視的感覺，只是大陸新住民與其他國家資格不同，很不公平！