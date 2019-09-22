全運會桃園划船奪首金 集訓苦寧可跟女友分手也不退出

2019-09-22 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



全國運動會划船賽今天進入第2天賽程，地主桃園隊在輕量級4人單槳決賽奪金，也是划船隊第一面金牌。

比賽在石門水庫阿姆坪舉行，桃園划船隊輕量級單槳決賽4位選手包括隊長石宇興和隊員黃金源、張旨勛、江紳豪、石宇興，成績6分34秒33，大幅領先第二名的宜蘭隊6分41秒17，第三、四名為南投縣、台南市。

「自己的主場，就是要拿下第一面金牌」，桃園划船代表隊長石宇興表示，桃園隊修正昨天比賽的策略並強化技巧、默契，果然在決賽時發揮淋漓盡致，真的很感謝隊友和桃市府體育局，為了這次全運會，全隊從1月訓練一直到比賽，奪下金牌意義重大，也會繼續為10月前進亞錦賽努力。

體育局副局長房瑞文說，市府挹注非常多資源推動划船選手培訓工作，很高興划船第一金獎落桃園，也期勉桃園代表隊在接下來的賽事能夠繼續奪金，並預祝划船比賽接下來的賽程都圓滿順利。

教練陳昭元指出，4位選手江紳豪台、張旨勛、黃金源大學畢業後都是上班族，石宇興國體大畢業後在石門國中擔任代理教師，他們先前也都入選國手，10月參加韓國中州亞錦賽，今年1月開始集訓，利用一大早和下班、假日在阿姆坪、石門國中、百吉國小等場地進行水上、陸上訓練，因為能利用的時間緊湊，個人放假的時間少，有的和女朋友聚少離多幾乎呈現「分手」狀態，訓練辛苦程度可想而知。