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全運會桃園划船奪首金 集訓苦寧可跟女友分手也不退出

2019-09-22 18:17聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

全國運動會划船賽今天進入第2天賽程，地主桃園隊在輕量級4人單槳決賽奪金，也是划船隊第一面金牌。

比賽在石門水庫阿姆坪舉行，桃園划船隊輕量級單槳決賽4位選手包括隊長石宇興和隊員黃金源、張旨勛、江紳豪、石宇興，成績6分34秒33，大幅領先第二名的宜蘭隊6分41秒17，第三、四名為南投縣、台南市。

「自己的主場，就是要拿下第一面金牌」，桃園划船代表隊長石宇興表示，桃園隊修正昨天比賽的策略並強化技巧、默契，果然在決賽時發揮淋漓盡致，真的很感謝隊友和桃市府體育局，為了這次全運會，全隊從1月訓練一直到比賽，奪下金牌意義重大，也會繼續為10月前進亞錦賽努力。

體育局副局長房瑞文說，市府挹注非常多資源推動划船選手培訓工作，很高興划船第一金獎落桃園，也期勉桃園代表隊在接下來的賽事能夠繼續奪金，並預祝划船比賽接下來的賽程都圓滿順利。

教練陳昭元指出，4位選手江紳豪台、張旨勛、黃金源大學畢業後都是上班族，石宇興國體大畢業後在石門國中擔任代理教師，他們先前也都入選國手，10月參加韓國中州亞錦賽，今年1月開始集訓，利用一大早和下班、假日在阿姆坪、石門國中、百吉國小等場地進行水上、陸上訓練，因為能利用的時間緊湊，個人放假的時間少，有的和女朋友聚少離多幾乎呈現「分手」狀態，訓練辛苦程度可想而知。

陳昭元除了感謝市長鄭文燦、體育局支持，也特別謝謝划船委員會主委呂玉玲、副主委員林昭賢，呂玉玲也幫忙爭取經費，還向中央協調在阿姆坪設置訓練場地。不過他也為桃園目前只有他一位專任教練請命，因為他一個人要協助百吉國小、石門國中、龍潭高中、新生醫專、台北商業大學桃園校區訓練划船選手，希望市府能幫忙，比照棒球、射箭增加學校專任教練名額，不但能減輕教練的工作量，也能是升桃園划船運動、培訓的能量，等於對划船奪金後的肯定。

立法委員呂玉玲（中）和桃市府體育局努力為桃園划船隊爭取經費，呂還跟中央爭取在阿姆...
立法委員呂玉玲（中）和桃市府體育局努力為桃園划船隊爭取經費，呂還跟中央爭取在阿姆坪設置訓練場地。圖／陳昭元教練供
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划船隊在輕量級單槳奪金，為桃園全運會贏得第一面金牌，4位傑出選手左起黃金源、張旨...
划船隊在輕量級單槳奪金，為桃園全運會贏得第一面金牌，4位傑出選手左起黃金源、張旨勛、石宇興、江紳豪。圖／桃園市新聞處提供
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桃園划船隊（中）在全運會為桃園奪首金，二、三名為宜蘭、南投縣。圖／桃園市新聞處提...
桃園划船隊（中）在全運會為桃園奪首金，二、三名為宜蘭、南投縣。圖／桃園市新聞處提供
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桃園划船隊在全運會奪金，加油團和選手都很開心。圖／陳昭元教練供
桃園划船隊在全運會奪金，加油團和選手都很開心。圖／陳昭元教練供
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石門水庫體育

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