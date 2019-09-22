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魚米之鄉馬拉松　讓選手感受農業之美

2019-09-22 18:16聯合報 記者高宇震╱即時報導

本年度「魚米之鄉馬拉松」今日上午6時在桃園新屋農博基地登場，桃園市府秘書長黃治峯到場主持開幕典禮及鳴槍儀式。活動於去年被知名運動網站「運動筆記」評比為全國十大熱門賽事第1名及優質賽事第8名，建立了良好口碑，今年延續熱潮，吸引許多民眾，甚至外國選手參與。

活動由市府與桃園市路跑協會共同主辦，賽事分為半馬組21公里、挑戰組10公里及田園組4公里三組，吸引來自16個國家的外國選手共計約1萬2千名跑友參與，並邀請志工啦啦隊及客家鄉親共襄盛舉，大大展現出桃園的熱情與活力。

為使跑者們體驗桃園的農業特色，活動規劃在農博會基地辦理，活動路線沿途經過田園稻香、新屋風車、全台唯一的客家永安漁港及全台最高的青銅媽祖神像天后宮，使運動賽事與客家文化相互結合，讓選手親身體驗桃園在地文化及美景。

此外，新屋是桃園的魚米之鄉，也是客家聚落，更是綠色城市，農博將在9月28日至10月27日熱鬧登場，以「農饗時光」為主軸，規劃「特色產業」、「農事生產」、「農村生活」、「環境永續」及「智慧科技」5大展區及16個展館，歡迎民眾前來參觀。

黃治峯長表示，路跑已成為全民運動，本市近年也舉辦多場路跑，今年已邁入第5屆的「桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬」，即將於11月30日在石門水庫辦理，歡迎大家踴躍報名。

本年度「魚米之鄉馬拉松」今日上午6時在桃園新屋農博基地登場。圖／體育局提供
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石門水庫路跑農博

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