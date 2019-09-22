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不懼陸客限縮 桃園一酒店加盟新品牌搶攻國際客

2019-09-22 18:30中央社 桃園22日電

看好台灣觀光發展，桃園市一家飯店業者與國際集團簽約加盟，今天正式更名為「桃園喜來登酒店」，董事長李三連表示，投資台灣就對了，要以全新品牌進軍國際，引進外國觀光客。

桃園市大園區桃禧航空城酒店，2017年3月與萬豪國際集團簽約宣布加盟喜來登酒店，並斥資新台幣3億元，升級改裝後，今天起正式更名為「桃園喜來登酒店」，要以全新品牌進軍國際化市場。

桃園市副市長李憲明致詞表示，桃園喜來登酒店不但是地方標竿建設，對航空城未來發展更具意義。目前桃園捷運路網已展開建設，機場捷運也正在運行，身為產業重鎮及人口快速增加的直轄市，桃園的交通建設除帶動沿海地區觀光旅遊發展，也讓相關行業及產業再次提升。

桃園喜來登酒店董事長李三連致詞表示，先前產業界曾盛行東進或西進，但自己認為，只要投資台灣就對了，最近中國大陸限縮陸客來台，對於台灣的旅遊發展當然有影響，但飯店業者就是要懂得變通，因此早就與萬豪國際集團簽約加盟，並引進國際觀光客，以全新品牌進軍國際化市場。

李三連表示，除了引進國際觀光客，酒店也配合交通部祭出的「國旅秋冬遊獎勵方案」，目前在非假日的住房率已逐步提升，並具有初步成效，未來再搭配桃園市即將展開的全國運動會及農業博覽會，透過中央與地方政府及飯店業者的同心協力，相信更能帶動台灣的觀光產業發展。

喜來登機場捷運品牌

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