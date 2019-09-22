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桃園外海傳出船難 漁船翻覆1命危2落海失蹤

中壢今辦重陽敬老大會 表揚模範長者　

2019-09-22 13:39聯合報 記者高宇震╱即時報導

重陽佳節將至，桃園市中壢區公所今日舉辦重陽敬老表揚大會，由各里推薦所遴選出來39位長青楷模及30位敬老楷模，共計69位楷模一起共襄盛舉。

在此次受獎的長青楷模中，有一位今年92歲仁美里的廖聰達，從小在純樸的農村生活，雖沒有高深的知識與能力，但有一顆善良的心，從不追求名利，只求身心健康，家庭和樂，望社會安寧。

民國57年與小15歲同為農家子女的妻子，在台北中山堂參加榮民集團結婚夫妻相互扶持、相處和樂，民國64年搬遷至中壢仁美里至今，子女皆在外地打拚，目前夫妻兩人也年邁高齡，廖聰達很感謝妻子多年的支持，願意一同漫步在人生道路上，也謝謝政府對於社會的關心及照顧。

幸福里的陳素梅，參加慈濟捐助活動達20年，經朋友推薦加入同濟會已邁入10年，配合各屆會長做各項社服公益，如身障弱勢養護中心救濟捐助活動、桃園市社區弱勢家庭訪視、孤兒院社服活動、舉辦電影欣賞、桃園區國際同濟會包萬顆水餃送愛心活動等善行，發揮人飢己溺之精神。

陳素梅也當選海雁同濟會第七屆會長，帶領成員每月做社服捐助及捐血活動，且齊心募款，於今年7月11日捐贈一輛救護車給中壢消防局，獲鄭文燦市長頒贈感謝狀，也參加社團如台南同鄉會擔任常務理事、桃園市婦女發展協會及中壢區幸福里福星成長協會擔任理事，現今則擔任幸福里鄰長及社區巡守隊志工，為社區鄰里盡一份心力。

透過表揚活動感謝長者們的奉獻，現場也安排了肚皮舞蹈及提琴樂團表演，讓在場民眾都能欣賞到精彩的表演節目。

重陽佳節將至，桃園市中壢區公所今日舉辦重陽敬老表揚大會。圖／中壢區公所提供
重陽佳節將至，桃園市中壢區公所今日舉辦重陽敬老表揚大會。圖／中壢區公所提供
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重陽佳節將至，桃園市中壢區公所今日舉辦重陽敬老表揚大會。圖／中壢區公所提供
重陽佳節將至，桃園市中壢區公所今日舉辦重陽敬老表揚大會。圖／中壢區公所提供
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夫妻集團結婚鄭文燦

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