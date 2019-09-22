竹市公道三新闢道路截彎取直 5億經費到位

2019-09-22 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市民期盼近30年的公道三新闢道路工程經費終於到位，新竹市府9月獲得內政部營建署同意補助5.256億經費，完工後寬敞筆直的路線讓駕駛不用再頻繁轉彎繞路，也將補齊新竹市外環道路西側唯一缺口，工務處表示，用地取得與居民安置等前置作業部分，將於9月底辦理協議價購作業，安置基地路面鋪設人員也就位，預計年底前可完工。

新竹市長林智堅推動「一環二線三網」交通建設計畫中，因新竹市外環道路系統有2處斷點，其中公道三自竹光路至茄苳景觀大道路段的工程，路寬30公尺、總長500公尺，包含460公尺新闢道路及40公尺橋梁改建，是打通「一環」的重要關鍵，新闢道路完成後，也可做為台1線的替代道路，紓解南北縱向尖峰交通壅塞情形，並分散西區聯外道路車流，縮短駕駛者行駛的距離與時間。

工務處表示，工程規劃設計已進入期末報告階段，正與相關管線單位協調，建置共同管道系統。若用地取得作業順利，預計109年6月底完成用地徵收，8月底工程動工，可望在民國111年1月完工通車。

除了工程經費到位，工務處透過公聽會及家戶拜訪廣納民意，推動「新竹市辦理公共工程拆遷補償自治條例」修正，8月條例通過並有三大重點，包含比照台北市補償標準，調高房屋重建拆遷補償單價，提高幅度平均30%以上；提高非合法建物的補償比例，針對無法提出證明文件之建築，補償標準將由50%提高至70%予以救濟；增加過去沒有的房屋租金補助費，合法建物且全拆戶每一門牌給予房屋租金補助費72萬元。修正相關地上物補償費用後，工務處即將於9月底辦理拆遷戶的協議價購作業。