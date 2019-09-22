竹市好書交換 萬冊書4小時換光

2019-09-22 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



深受愛書人期待的新竹市好書交換活動，今天上午在文化局4樓禮堂熱鬧展開，一大早現場即出現排隊人龍等著進入會場，除了有不少親子檔，還有全家總動員，甚至拖著行李箱滿載而歸，中午活動結束後開放1小時憑各式證件取書，總計上萬冊優質讀物在短短4小時內出清。

新竹市好書交換活動自民國81年開辦以來，已連續辦理28年，今年文化局收到參與交換的書籍多達一萬餘冊，涵蓋心理、哲學、語文、食譜、理財、史地、旅遊、藝術等類別，豐富多元。新竹市長林智堅表示，文化局提供平台，讓閒置家中書架的好書不寂寞，找到有緣的新主人，好書的價值與影響力，透過循環與分享，延續、傳遞下去，既環保也是教育孩子愛物惜福的最佳身教。