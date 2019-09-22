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竹市好書交換 萬冊書4小時換光

2019-09-22 12:38聯合報 記者張雅婷╱即時報導

深受愛書人期待的新竹市好書交換活動，今天上午在文化局4樓禮堂熱鬧展開，一大早現場即出現排隊人龍等著進入會場，除了有不少親子檔，還有全家總動員，甚至拖著行李箱滿載而歸，中午活動結束後開放1小時憑各式證件取書，總計上萬冊優質讀物在短短4小時內出清。

新竹市好書交換活動自民國81年開辦以來，已連續辦理28年，今年文化局收到參與交換的書籍多達一萬餘冊，涵蓋心理、哲學、語文、食譜、理財、史地、旅遊、藝術等類別，豐富多元。新竹市長林智堅表示，文化局提供平台，讓閒置家中書架的好書不寂寞，找到有緣的新主人，好書的價值與影響力，透過循環與分享，延續、傳遞下去，既環保也是教育孩子愛物惜福的最佳身教。

文化局局長黃竫蕙表示，正在舉辦的「2019生活．戀上閱讀」活動持續到11月17日，共分「愛‧親子」、「愛‧樂齡」、「愛‧文學」、「愛‧土地」與「本土語言」等5大系列，多達80場次各項閱讀推廣活動，每周六、日在總館及各分館還有說故事活動，邀請大小朋友一起徜徉書海，共享閱讀的喜悅。相關訊息可至文化局網站 https://reurl.cc/6gaKor 查詢，洽詢專線 03-5426508、或撥打1999為民服務專線。

新竹市好書交換活動總計上萬冊優質讀物在短短4小時內出清。 圖／文化局提供
新竹市好書交換活動總計上萬冊優質讀物在短短4小時內出清。 圖／文化局提供
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新竹市好書交換活動總計上萬冊優質讀物在短短4小時內出清。 圖／文化局提供
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