第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為鼓勵民眾共同參與政府的節電政策，新竹縣政府與經濟部攜手辦理住宅家電汰舊換新補助活動，第一波規劃冷氣2千台及冰箱1050台的經費，開辦後2個月內即全數用畢，新竹縣府宣布，加碼第2期補助數量，自108年9月23日起開始受理補助申請，並追溯至購買日期107年12月7日，歡迎民眾把握本次機會，共同響應節電政策。

新竹縣府指出，日前規劃住宅經常使用且較為耗能的老舊冷氣機及電冰箱，以提供補助款的方式協助民眾進行汰換，每台冷氣機或電冰箱最高可補助3千元，自108年3月25日公告「新竹縣住宅家電設備汰換補助作業計畫」並開始受理補助以來，因民眾熱烈響應，使第1期原規劃補助冷氣2000台及冰箱1050台的經費，開辦後2個月內即全數用畢，無法續行辦理。

新竹縣政府為順應縣民期待，已調整新竹縣的節電施政方向，對於住宅家電汰舊換新部分，將加碼第2期補助數量，自108年9月23日起開始受理補助申請，並追溯至購買日期107年12月7日，預計可再受理補助冷氣機8千台及電冰箱4100台，請民眾把握機會，共同響應節電政策。

新竹縣政府提醒，縣政府的住宅家電補助只限「舊機換新機」，單純新購冷氣機或電冰箱無法給予補助，又新機須為節能效率標示為1或2級的各廠牌產品。民眾辦理汰舊換新補助申請時，應攜帶申請人私章，提供包括電費收據（用電種類顯示「表燈非營業用」）、購買發票、產品保證卡、能源效率分級證明、廢四機回收聯單、申請人身分證正反面影本及申請人存摺封面影本等。

另特別提醒，重新開始受理的住宅家電汰舊換新補助，仍維持同一用電地址只限申請5台之限制(指購買期間於107年12月7日至108年12月31止)，但取消申請1次為限及需檢附施工前中後照片的規定，亦及已簡化申請表格，以利民眾順利參與本項活動。