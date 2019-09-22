2019新竹生活節登場 今還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



邁入第5年的「新竹生活節」已成為新竹市品牌活動，今年集結文創、異國風情等各式攤位，以「生活是一種美學態度」為主題，昨在護城河畔、幸福廣場及228紀念公園熱鬧登場，今天除有文創異國市集、特色餐車之外，還有手作漢堡教學，以及小青蛙劇團演出，邀民眾一起享受輕鬆的周日下午。

昨天新竹生活節登場，雖然天降細雨，現場仍湧入許多人潮，市長林智堅說，文化局每年都用心充實活動內容，今年除有音樂、親子活動，還有街頭藝人扮成「世界名畫」擺出逗趣KUSO表情，吸引民眾排隊等合照。

林智堅說，2天活動共邀集100家特色店家，有文創、美食與超過10國的異國攤位，邀請民眾一同到護城河旁輕鬆慢步，享受文創手作、美食、飲品與精彩的藝文表演等，邀請民眾一同到護城河旁輕鬆慢步，享受文創手作、美食、飲品與精彩的藝文表演。

攤商「派派哥」老闆表示，他來台灣十多年很思念道地的美國派味道，因此退休後堅持使用好材料做派販賣，今天是第一次來到生活節，沒想到鹹派兩個小時內銷售一空，讓他知道美國派在台灣也很有市場。

文化局指出，新竹生活節內容豐富，有「文創之星佈置達人比賽」，今天下午在新竹二二八公園還有免費手作漢堡教學，下午4點起現場限量報名。小青蛙劇團下午在護城河廊帶，結合布偶及大型人偶演出「 醜小鴨」。文創市集、異國市集、特色餐車今天也都還持續進行。