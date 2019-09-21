影／後龍開辦鎮民意外險 生效第3天首件身故理賠案出現

2019-09-21 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮公所9月1日起為全鎮年滿15歲以上鎮民辦理團體意外險，一般鎮民意外身故可獲15萬元理賠、失能給付最高15萬元，如屬中低收入及低收入戶鎮民，兩項都加倍給付，這項保險生效不到3天，鎮內就發生祖孫騎車墜溝的一死意外，成為首件可獲意外身故理賠的案件。

後龍鎮長朱秋隆表示，為鎮民辦理團體意外險是他競選連任時的政見，他連任後推動辦理，一年期的鎮民團體意外險9月1日起生效，保險期間至明年9月1日，鎮公所會設法每年持續辦理。

後龍的鎮民團體意外險，被保險人資格要求意外發生當下，已設籍鎮內連續滿6個月，且是年滿15歲以上的鎮民，鎮公所辦理這項保險，一年經費約200多萬元。

朱秋隆指出，鎮內部分弱勢家庭，如有人遭遇意外，往往整個家庭陷入困境，因此他去年競選連任時就推出這項鎮民保險的政見，希望能協助不幸遇到意外的鎮民，能度過一時難關，連任後他一直努力促成保險開辦，9月初鎮內發生阿公騎機車載孫女意外墜溝的事件，不幸過世的阿公也成為這項保險獲理賠首例。

隔鄰的西湖鄉4年多前，由已故的前鄉長古木賢率先推動開辦全鄉的鄉民保險，設籍6個月以上鄉民都可納保，意外身故有10萬元保險理賠、意外事故受傷每次最高可領取3萬元醫療給付，住院每天有600元給付，最多支付90天。