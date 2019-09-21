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預防牛流行熱 苗縣動物保護防疫所提醒加強牧場管理

2019-09-21 20:41聯合報 記者劉星君╱即時報導

牛流行熱是牛隻的一般性病毒疾病，在台灣全年幾乎有病例發生。苗縣乳牛場有15場，共有2254頭牛。苗縣動物保護防疫所今年上半年依「重要動物傳染病防治計畫」隨機採樣檢測3場乳牛場，發現牛隻血清牛流行熱中和抗體力價，幾何平均值皆為32倍以下，派人輔導業者補強補強注射疫苗，提醒業者加強牧場衛生管理。

苗縣動物保護防疫所指出，牛流行熱是牛隻一般性病毒疾病，以庫蠓（糠蚊）為主要傳播媒介，牛流行熱流行地區的感染率可達80％，若未能即時診治和缺乏妥善照顧，死亡率將達至30％，罹病乳牛的產奶量下降，加上醫療成本和因藥物殘留而廢棄的生乳，將造成酪農極大經濟損失。

動物保護防疫所指出，牛流行熱的防治方法主要是落實依免疫適期的疫苗注射工作及降低病媒蚊傳播。牛流行熱疫苗免疫計畫應配合病媒蚊高峰期前一個月完成疫苗的預防注射，確實依免疫適期完成基礎免疫及補強注射，在仔牛4-6月齡時落實兩劑疫苗（間隔4周）基礎免疫，其後每半年（3月及8月）補強注射一劑疫苗，當牧場內80％牛隻體內抗體力價達32倍以上，就能有效防範該病的發生。

動物保護防疫所今年上半年依「重要動物傳染病防治計畫」隨機採樣檢測3場乳牛場牛隻血清牛流行熱中和抗體力價，發現幾何平均值皆為32倍以下，已派人輔導業者補強注射，建議加強牧場衛生管理，定時疏通周邊溝渠，視牧場蚊蟲密度及面積吊掛適量的捕蚊燈，減少環境病媒蚊數量，預防牛流行熱的傳播。

苗縣動物保護防疫所今年上半年依「重要動物傳染病防治計畫」隨機採樣檢測3場乳牛場，...
苗縣動物保護防疫所今年上半年依「重要動物傳染病防治計畫」隨機採樣檢測3場乳牛場，發現牛隻血清牛流行熱中和抗體力價，幾何平均值皆為32倍以下，派人輔導業者補強補強注射疫苗，提醒業者加強牧場衛生管理。圖／苗縣府提供
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疫苗牧場病媒蚊

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