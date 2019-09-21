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桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39聯合報 記者張裕珍╱即時報導

去年底卸任桃園市社會局長一職的古梓龍退而不休，現為桃園市失智症關懷協會執行長，他因罹患失智症多年的母親8月病逝，含淚寫下「媽媽失智給我上了十堂課」一文，深刻字句令人動容，為助更多失智者家庭，他仍堅守協會執行長崗位，並繪製桃園市失智友善地圖與十大警訊漫畫，希望有需求者能按圖索驥，儘早尋求合適資源。

古梓龍是失智者患者家屬，他母親15年前開始經常性重複問相同問題，個性變得多疑猜忌，但親友沒人料想到是罹患失智症，也欠缺相關知識，直到10年前帶著母親到醫院求診，才確診是罹患血管型失智症，手足輪流陪伴，他也創辦失智症關懷協會，盼做失智者家庭後盾。

「每個人都會老，也都有可能會失智」，古梓龍十多年來陪伴母親，過去4年擔任社會局長期間忙碌，仍會撥空往返觀音陪老媽媽吃一頓飯，他說，許多人對失智症不了解，以為罹病就是沒用了、失去能力了，但其實輕微患者行動仍能自理，但知能退化，很需要家人陪伴。

古的母親在8月份病逝，他寫下「媽媽失智給我上了十堂課」一文，感謝媽媽失智，讓他更認識失智症，帶給他一份珍貴的世紀大禮物；內容提及媽媽失智後要的不多，要的僅是熟悉的環境和安全感，兄弟姊妹共識協力，比藥物治療更重要，並說媽媽有些事雖不靈光，但不該忽略她尚存的能力，母親即便在臨終的前一天，她仍能扶著行走，用生命光輝照耀全家。

以下為「媽媽失智給我上了十堂課」全文

1.媽媽失智，是媽媽親自給我的世紀大禮物！ 原來的我，只認為「老」是別人的事，「失智」也是別人的事，這些都離我很遠很遠。我不曾想過我會老，我也不可能會失智。但是，媽媽確實失智了，這讓我覺醒，人都會老，人都有可能會失智，雖然有很多趨吉避凶的建議，但沒有人有絕對的豁免權，謝謝媽媽，您的失智，讓我認識了它，這確是一份珍貴的世紀大禮物。

2.媽媽失智，雖然跟她的過去不一樣，但這並不表示媽媽是錯的。 失智奪走了媽媽的和藹可親，妄想多疑，鋤頭、錢和衣服被偷，重複問問題，一再要我們去請已經過世多年的爸爸回家吃晚飯、脾氣暴躁……等。她控訴子女胳臂都往外彎，沒挺她。這是我們不了解她和她的世界，媽媽何錯之有？媽媽的不一樣，完全是失智症造成的錯，它不該找上我媽媽，纏著我媽媽不放，媽媽，您沒錯！ 

3.媽媽失智，她要的不多，只是要有個熟悉的環境和安全感而已。 媽媽健康時樂於去子女家幫忙照顧孫子女或輪流到子女家住，失智了回到那幾十年的老家住，姊姊排除萬難陪伴照顧被氣走，請了外籍看護，一段時間住到妹妹家。但是，媽媽就是喜歡老家，因為那邊有她的故事，她是主人，她要的不多，就是熟悉和能掌控的環境，她需要的服務，就帶去給她，不要讓離開那有安全感的地方。

4.媽媽失智，任何有關她生活或照顧的安排，不能排除她的參與。 失智和任何其他疾病一樣，罹病者對自己的生活、醫療、照顧、居住或財物的規劃等，當事者的參與是必要的，不能被排除或隔離，她的意見要被尊重，生命是她的，幸福是她選擇的，不能假借「你失智了，你不懂」、「我們都是為你好」來剝奪她參與決策的機會和權利。我們從來沒有排除媽媽，我們有幸陪伴媽媽一路終老！ 

5.媽媽失智，但她仍然是人，仍然是我的母親，不因罹病而改變這個身分和地位。 媽媽的問題行為症狀出現，到確診失智歷經五年時間，由於我們對失智症的陌生和刻版印象，認為這個病很恐怖，不會好沒藥治，會變成植物人，在等死。結果我們只看見「病」，心魔讓我們沒有看見到「人」，媽媽失智，她還是人，她還是我媽媽，她需要子女更多的接納、同理和尊重。病魔難除，但我們的心魔務必要除！ 

6.媽媽失智，雖然有些事不靈光，但要看她還有的能力，不要只看她失去的。 失智確實剝奪了媽媽一些身心功能，因為我們的不瞭解，以為失智了，就全部能力都喪失了，忽略了她尚存的能力。媽媽從妄想症狀出現到往生，經歷15年的緩慢退化歷程，即便在臨終的前一天，她仍能扶著行走，用生命的光輝照耀全家，失智者的潛能是要被看見，她不是廢人，她存在，任何時期都可以做出不同的貢獻！ 

7.媽媽失智，兄弟姊妹形成共識與同心協力，這比藥物治療更重要。 多數民眾對失智症沒有警覺，也不知道要如何因應和處理長輩的失智，只好摸著石頭過河，走一步算一步。家人間每個人各有解讀，各有方法，每個人都是醫生或者是算命的人，好不熱鬧。請趕快召開家庭會議，邀專家、當事者參與，形成共識，同心協力，這個工程比藥物治療更艱辛，沒做好，事倍功半，壓力非常沉重！ 

8.媽媽失智，家庭內的挑戰已經夠多了，但社區能更友善一點嗎？ 一個失智者對家庭所造成的衝擊已經夠大了，為什麼疑似失智者，不願去診斷、確診了不願讓人知道，也不願走出來，因為社區環境不友善，民眾異樣和歧視的眼光，讓失智者、家屬和照顧者心寒退卻，默默過著悲慘暗黑的生活。當我們協會要找房子成立服務方案時，受到排斥和被拒絕的經驗，不好受，何時和如何能解？ 

9.媽媽失智，不要你為她做，要你跟她一起做，榮辱與共。

常常聽人說，失智老人像孩子，你的父母變成你的兒女一般，意味著照顧提供者變成照顧接受者，天平倒過來了。你變成巨人，父母變成侏儒，你的口氣不一樣，態度也變了。作為人，我們天賦自由平等的，作為子女，孝敬父母是天經地義的，因此凡事要抱著「跟媽媽一起做」比「為媽媽做」的態度，這樣不是要高貴得多嗎？ 

10.媽媽失智，教我很多，但當我失智症了，我該怎麼教我的子女？ 十幾年來，媽媽的失智不只是給我一份貴重的禮物，更讓我學習很多生命教育的課程。媽媽的示範教學結束了，她已經在天堂裡過著快樂幸福的日子。但我的功課還沒有修完，媽媽有七個子女，我只有兩個，當我失智，肯定待遇不會比我媽媽好。我只能跟子女說：我會盡量提高警覺、早點診斷出來，然後請耐心跟我一起規劃我的醫療照顧及財務，甚至安寧和上天堂的儀式等，請相信我不會很自私，因為你我的生活品質都要顧好的！

曾任桃園市社會局長的古梓龍（右）的母親罹患失智症（左）多年，在母親生前時常伴她出...
曾任桃園市社會局長的古梓龍（右）的母親罹患失智症（左）多年，在母親生前時常伴她出遊，母子倆留下不少珍貴回憶。圖／古梓龍提供
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曾任桃園市社會局長的古梓龍現擔任桃園市失智症關懷協會執行長，協會繪製桃園市失智友...
曾任桃園市社會局長的古梓龍現擔任桃園市失智症關懷協會執行長，協會繪製桃園市失智友善地圖，希望有需要的民眾都能按圖索驥尋求資源。記者張裕珍／攝影
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