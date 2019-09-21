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古蹟內也能瘋搖滾！飛機修護棚廠內跳街舞、奏交響樂

2019-09-21 19:18聯合報 記者張裕珍╱即時報導

響應全國古蹟日，桃園市政府文化局選定市內古蹟「前空軍桃園基地設施群」主要建物之一─飛機修護棚廠作為活動場地，利用其大跨距的建築特色辦理搖滾音樂祭，今天下午登場，昔日的飛機修護棚廠搖身變為表演舞台，儀隊操演、交響樂團與街舞接力演出，吸引上百名民眾提前報名參與音樂祭，在古蹟中欣賞精彩的歌舞表演，感受截然不同的藝文體驗。

位於桃園大園地區的前空軍桃園基地前身是日本陸軍特種作戰基地，戰後有我空軍接收，是我國唯一兼具戰鬥及偵照能力的軍事基地，也是冷戰期間，黑貓中隊駕駛U-2高空偵察機深入大陸進行偵照任務的駐紮基地，由於極富歷史、文化與藝術價值，市府將基地設施群登錄為市定古蹟，其中留存的35中隊飛機棚廠是戰後美軍引入的力霸鋼架機棚，大跨距空間結構可容納U-2飛機特殊尺度，以利飛機檢修、清洗作業。

前空軍桃園基地設施群平時不對外開放，為配合全國古蹟日，市府今年再度舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，以飛機修護棚廠為主要表演場地，接連規畫多項表演活動，由於基地進出需要管制，參與民眾限額200人，採事前報名，活動消息一出立刻額滿。

飛機棚廠搖滾音樂祭下午登場，文化局人員先進行古蹟解說、棚廠特色解說，接著請來六和高中儀隊進行創意軍歌儀隊表演，在舞台區，也接力邀來TC舞蹈團體、狂美交響管樂樂團、靈魂沙發與未Not Yet帶來歌舞、音樂演出，28、29日則將舉行基地巡禮生存遊戲。

桃園市政府文化局今天在市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，儀...
桃園市政府文化局今天在市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，儀隊操演、交響樂團與街舞接力演出，吸引上百名民眾提前報名，在古蹟中欣賞精彩的歌舞表演，感受截然不同的藝文體驗。圖／桃園市文化局提供
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桃園市政府文化局今天在市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，儀...
桃園市政府文化局今天在市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，儀隊操演、交響樂團與街舞接力演出，吸引上百名民眾提前報名，在古蹟中欣賞精彩的歌舞表演，感受截然不同的藝文體驗。圖／桃園市文化局提供
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桃園市政府文化局今天在市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，儀...
桃園市政府文化局今天在市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，儀隊操演、交響樂團與街舞接力演出，吸引上百名民眾提前報名，在古蹟中欣賞精彩的歌舞表演，感受截然不同的藝文體驗。圖／桃園市文化局提供
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桃園市政府文化局今天在市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，儀隊操演、交響樂團與街舞接力演出，吸引上百名民眾提前報名，在古蹟中欣賞精彩的歌舞表演，感受截然不同的藝文體驗。圖／桃園市文化局提供
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桃園市政府文化局今天在市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」舉辦飛機棚廠搖滾音樂祭，儀隊操演、交響樂團與街舞接力演出，吸引上百名民眾提前報名，在古蹟中欣賞精彩的歌舞表演，感受截然不同的藝文體驗。圖／桃園市文化局提供
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古蹟空軍交響樂團

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