淨灘也夯垃圾車開箱 廢漁網、輪胎、塑膠瓶全現形

2019-09-21 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



今天是世界清潔日，桃園市政府海岸管理工程處與農委會林務局新竹林管處今天在南崁溪出海口北岸礫石灘合辦淨灘，雖然天公不作美，但仍有超過350人不畏風雨徒手撿拾垃圾，總共清出2440公斤垃圾、30公斤資收物，主辦單位也跟風拍垃圾車「開箱照」，擺出淨灘常見垃圾如廢漁網、廢輪胎、玻璃瓶、保麗龍與寶特瓶等，呼籲民眾垃圾減量，勿作海洋殺手。

市府環保局指出，每年9月第3個周六是世界清潔日，屬全球性清潔活動，源起澳大利亞國際環保組織Clean Up the World的伊恩基南於西元1986年駕駛單人帆船環繞地球時，看到海洋漂浮許多垃圾，因而發起清掃雪梨港活動。聯合國環境規畫署於1993年擴大辦理，並將每年9月的第3個周六訂為世界清潔日，市府選在今天辦理淨灘活動，有非常特殊的環保意義。

雖然今天下雨，但淨灘活動仍有不少團體、民眾自發參與，包含桃園蘆竹區濱海巡護隊、桃園蘆竹區濱海社區發展協會、桃園蘆竹區海湖社區發展協會、桃園市濱海休閒協會、第一銀行新竹分行、沃亞科技股份有限公司等，由於淨灘地點為礫石灘、海岸坡度較陡，因為行走不易，垃圾也容易卡在孔隙中不易撿拾，今天也出動曳引車協助搬運垃圾，提升清理效率。

環保局長呂理德說，淨灘垃圾仍以塑膠廢棄物占最大宗，包含塑膠浮球、保麗龍、漁網、塑膠吸管、塑膠袋、寶特瓶等，據統計每年至少有800萬噸的塑膠垃圾流入海洋，若再不採取行動，將來海裡垃圾會比魚還多，呼籲民眾不只要「撿」不停、更要不停「減」，除了要減少一次性塑膠製品外，也要多多參與淨灘、淨海活動，才能還給海洋生物一個乾淨的家。

新竹林管處長夏榮生也提到，根據綠色和平基金會與中華民國荒野保護協會快篩海岸垃圾的調查結果，列出全國13處須加強清理垃圾的海岸線，南崁溪出海口北岸礫石灘就是其中之一，因此特別與桃園市政府合作，共同號召民眾一起來淨灘，很開心看到不少人自發參與。