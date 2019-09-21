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桃園軌道願景館滿周歲！邀親子DIY潛盾機模型

2019-09-21 18:10聯合報 記者張裕珍╱即時報導

前身為桃園車站舊倉庫的桃園軌道願景館開館將滿1周年，迄今參觀人數逾30萬人，市府捷運工程局今天熱鬧舉辦1周年館慶，副市長游建華、捷工局長陳文德等人受邀切蛋糕慶生，游也和市民同樂，DIY等比縮小的潛盾機紙模型，不到5分鐘就完成，精緻小巧作品超吸睛。

市府捷運工程局指出，位於桃園火車站旁的軌道願景館收錄桃園軌道發展歷史，涵蓋正在執行當中的捷運綠線工程及其餘三心六線規畫願景，除了開放民眾參觀，市府也定期舉辦寓教於樂的活動，希望市民對於生硬的軌道專業知識能有多點了解，也跟著城市建設同步成長，館方也將隨著未來軌道建設的進度，搭配更多元的主題活動，充實豐富軌道願景館的內容。

桃園軌道願景館去年9月25日盛大開館，為慶祝開館即將滿1周年，今天下午舉行1周年館慶，洪姓婦人遠從北投帶女兒來參加，開心地跟2歲女兒手做生日蛋糕卡，肯定願景館活動老少咸宜，不分年齡都能參加，家住桃園的黃姓婦人也說，以前根本不知道什麼是潛盾機，今天陪女兒DIY邊做邊認識，才知道潛盾機原來這麼專業厲害，是捷運地下化重要推手。

游建華說，為讓民眾瞭解桃園軌道建設的過去、現在、未來，桃園軌道願景館打造軌道歷史區、軌道技術區、軌道願景區、多媒體互動區、交通圖書室以及戶外潛盾機展示等6大主題供免費參觀，是親子出遊最愛，也是許多學校團體戶外教學的好場域，歡迎大家來訪。

前身為桃園車站舊倉庫的桃園軌道願景館開館將滿1周年，迄今參觀人數逾30萬人，市府...
前身為桃園車站舊倉庫的桃園軌道願景館開館將滿1周年，迄今參觀人數逾30萬人，市府捷運工程局今天熱鬧舉辦1周年館慶，現場親子DIY等比縮小的潛盾機紙模型。圖／桃園市捷運工程局提供
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前身為桃園車站舊倉庫的桃園軌道願景館開館將滿1周年，迄今參觀人數逾30萬人，市府...
前身為桃園車站舊倉庫的桃園軌道願景館開館將滿1周年，迄今參觀人數逾30萬人，市府捷運工程局今天熱鬧舉辦1周年館慶，現場親子DIY等比縮小的潛盾機紙模型。圖／桃園市捷運工程局提供
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前身為桃園車站舊倉庫的桃園軌道願景館開館將滿1周年，迄今參觀人數逾30萬人，市府捷運工程局今天熱鬧舉辦1周年館慶，副市長游建華等人參與同樂。圖／桃園市捷運工程局提供
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前身為桃園車站舊倉庫的桃園軌道願景館開館將滿1周年，迄今參觀人數逾30萬人，市府...
前身為桃園車站舊倉庫的桃園軌道願景館開館將滿1周年，迄今參觀人數逾30萬人，市府捷運工程局今天熱鬧舉辦1周年館慶，副市長游建華等人參與同樂。圖／桃園市捷運工程局提供
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願景捷運

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