921大地震20周年 苗栗泰安發生有感地震芮氏規模3.7

相關新聞
送別最後的泰雅文面國寶 YAKI柯菊蘭回歸祖靈懷抱2019-09-21 17:06
淨灘也夯垃圾車開箱 廢漁網、輪胎、塑膠瓶全現形2019-09-21 18:34
桃園軌道願景館滿周歲！邀親子DIY潛盾機模型2019-09-21 18:10
注意！竹縣新豐、湖口、竹北多村里 26日停水9小時2019-09-21 18:09
中壢穿搭影片競賽 鼓勵商圈秀特色2019-09-21 17:19
苗栗家扶培訓家長就業力 專業月嫂來授課2019-09-21 17:19
腸病毒疫情持續上升 竹縣上週統計232例2019-09-21 16:04
適逢921大地震20週年 平鎮家樂福宣導防災抗震2019-09-21 15:52
王金平為國際公益路鳴槍 讚加拿大高中生義行2019-09-21 15:18
苗縣公告指定免建築線地區 為民節省6千萬2019-09-21 11:51
點亮苗栗 獅潭仙山靈洞宮認養周邊道路路燈百盞電費2019-09-21 09:47
總統訪桃園設計獎展 簽名、自拍對話支持青年創意發展2019-09-21 09:13
眷村故事加美食 憲光二村讓你體驗八寶飯邊演邊吃2019-09-21 07:30
全台16位木藝師 相遇大溪聯展2019-09-21 00:12
交通、消費黑暗期 桃園中正路店家憂放「工程假」2019-09-21 00:04
危老建築重建 苗栗首例核准2019-09-21 00:01
苗栗回收讚 3年回收量成長20倍2019-09-20 23:58
挖深40米！桃捷綠線挑戰最深地下車站2019-09-20 23:55
管理社宅 桃市明年設服務中心2019-09-20 23:43
影／這座百年老隧道 中央官員見了都「驚豔」2019-09-20 22:06
苗縣孝行楷模 男大生遇挫折勇敢面對家庭陪伴與支持2019-09-20 22:05
苗縣培訓危老重建推動師 協助推動獎勵金最高48萬2019-09-20 18:20
16名大師匯聚大溪木雕展 交流木雕工藝與生活2019-09-20 17:11
竹縣長訪人瑞慶重陽 百歲草藥公吐長壽秘密2019-09-20 16:09
危老建築申請重建利多 苗縣核准首件危老重建計畫2019-09-20 15:43
陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」2019-09-20 15:19
蔡總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈2019-09-20 14:45
挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺2019-09-20 14:16
新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締2019-09-06 22:04
一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒2019-09-03 14:16
「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！2018-10-31 12:00
熱門文章
國內首次也是唯一一次 全台最美公路路跑錯過不再辦2019-09-21 08:10
台南街頭藝術節今晚登場 台南郵便局重現沙卡里巴廣場2019-09-20 21:38
影／這座百年老隧道 中央官員見了都「驚豔」2019-09-20 22:06
「沒想到這麼紅」！ 屏東佳冬漁村裡的這一班超厲害2019-09-21 10:36
離島居民限定優惠來了！「買國外 +1元送國內」省很大2019-09-21 11:13
山區持續降雨基隆河水位上漲 員山子今年首次分洪2019-09-20 22:09
高市議會質詢準時結束 議員：護航韓國瑜2019-09-21 14:55
921大地震20周年 苗栗泰安發生有感地震芮氏規模3.72019-09-21 18:08
糗！ 柯文哲到馬祖居然被貓「甩了」......2019-09-21 14:59
挖深40米！桃捷綠線挑戰最深地下車站2019-09-20 23:55
柯文哲訪馬祖 笑問劉增應「現在只有我們是醫生嗎」？2019-09-21 11:20
大量重機改裝呼嘯台3線惹毛山區居民 警今攔檢80輛2019-09-21 13:18
第一次到馬祖 柯文哲笑稱：和都會景觀不同很新奇2019-09-21 11:58
新北身障者創作展生命熱情 中和美麗永安生活館展出2019-09-20 21:37
台南水道變身博物館 雙十開園2019-09-20 23:57
善款湧入1天溢滿缺口 解基隆家扶發不出獎助學金困境2019-09-21 09:31
眷村故事加美食 憲光二村讓你體驗八寶飯邊演邊吃2019-09-21 07:30
基隆客運787延駛壯觀里社區 平日46班假日42班次2019-09-20 21:37
交通、消費黑暗期 桃園中正路店家憂放「工程假」2019-09-21 00:04
腸病毒疫情持續上升 竹縣上週統計232例2019-09-21 16:04
員山子今年首次分洪 分掉基隆河洪水616萬立方公尺2019-09-21 13:40
誰是墾丁海灘「垃圾王」 答案是塑膠一次性生活用品2019-09-21 14:08
電視本土劇夯在家追劇不過癮 嘉義縣推追劇旅遊專車2019-09-21 09:23
花蓮新天堂茶餐廳開張 品味90年代道地香港味2019-09-21 15:22
影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發2019-09-21 17:36
美食新天地／金門「荳咖啡室」 手沖創意風味2019-09-20 23:08
小祕書辛苦攢錢20年 只為用父母名義贈台東偏鄉醫療車2019-09-21 11:15
基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復開工 立委爆料有密室2019-09-21 16:40
昔日台灣棄嬰今日美國醫師 他跨海尋親2019-09-21 14:34
高市議會質詢準時結束 柯文哲酸：一例一修，不錯2019-09-21 11:40
馬祖拚酒「阿莎力」 柯文哲笑稱：這77歲的太厲害了2019-09-21 13:37
北碇島傳陸船擱淺 環保局嚴防油汙外洩2019-09-20 22:44
400年來第一次 新港奉天宮開台媽祖騎佑綠島2019-09-21 16:04
921開箱地震救生包 台中人帶上這罐辣椒醬2019-09-21 11:52
萬里蟹產季開始了 現捕野柳假日活蟹市集開賣2019-09-21 14:56
屏東「黑金」可可愈種愈多 果農升級保養品2019-09-21 10:21
菸民注意！北市加強取締亂丟菸蒂 最高罰6000元2019-09-21 13:19
虎頭埤繼地下神宮後 觀旅局長爆：還有第三座神社2019-09-21 16:03
真人開箱 監理所跟風卻漏了最多人的車2019-09-21 13:56
嘉市警局長視察文化路夜市「清道專案」 提升遊憩品質2019-09-21 12:34
留言