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中壢穿搭影片競賽 鼓勵商圈秀特色　

2019-09-21 17:19聯合報 記者高宇震╱即時報導

「約會衣夏吧！」商圈穿搭影片競賽決賽，今日在中壢銀河廣場舉辦，以「夏日約會」創意為提案，結合「穿搭」主題，經過多月的籌備與商圈輔導過程中不斷擾動在地的發酵，除青年學子熱情參與，今年社會組報名更為踴躍。

參賽隊伍發揮創意於中壢商圈穿梭拍攝影片，經過近50隊的角逐，初選出32隊優秀作品進入決賽，今天在銀河廣場進行穿搭PK走秀，選出各組前3名，及歡樂趣味的人氣獎3名。

經濟發展局表示，今年於中壢推行「商圈亮點行銷輔導計畫」，從輔導商圈店家導入多元支付的嗶經濟應用開始，及徵選特色店家進行老店新生改造，並辦理媒合說明會邀請專業設計團隊規劃商圈特色形塑，接下來將投入友善商圈優化改善，以創造友善消費環境與商業視野升級。透過持續輔導地區商圈進行商業輔導、特色行銷等工作，創造友善消費環境與商圈品牌價值。

桃園市共有16個商圈，市府積極推動多元化商圈發展，透過地方街區整合及活化，鼓勵商圈發揮獨一無二的魅力，提升競爭力。

經發局期盼透過商圈亮點行銷輔導的系列活動，聚集中壢5大商圈豐沛的創意能量。市府也將積極建構友善商圈，打造桃園朝向便利宜居的城市。

現場除了走秀PK，也串聯商圈店家，共同推出富質感的市集攤位，加上精彩的表演，吸引許多民眾駐足。主辦單位於現場準備了60個福袋，只要消費滿200元即可參加抽獎。現場還有DIY體驗活動、拍照打卡換好禮、愛要大聲說出來、最佳人氣推手等豐富的活動內容，民眾反應相當熱烈。

「約會衣夏吧！」相關活動訊息請見經發局官網：https://edb.tycg.gov.tw/，或上「桃好您的心」FB粉絲團查詢。

「約會衣夏吧！」商圈穿搭影片募集競賽決賽，今日在中壢銀河廣場舉辦。圖／經發局提供
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「約會衣夏吧！」商圈穿搭影片募集競賽決賽，今日在中壢銀河廣場舉辦。圖／經發局提供
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「約會衣夏吧！」商圈穿搭影片募集競賽決賽，今日在中壢銀河廣場舉辦。圖／經發局提供
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