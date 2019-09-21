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苗栗家扶培訓家長就業力 專業月嫂來授課

2019-09-21 17:19聯合報 記者劉星君╱即時報導

為協助弱勢家庭進入就業市場，苗栗家扶中心培植家長資本的「就業力」，連3年開辦烘焙相關課程，學員們習得一技之長，今年評估就業市場後，開辦「專業月嫂培訓－初階班」，學員參與課程發現，當月嫂不容易，盼習得專業後能轉換跑道，日後也能應用照顧家人。

苗栗家扶中心苑裡服務處社工姜依雲說，家長生涯發展方案培養家長工作技能，家扶服務的家長大多經濟弱勢、新住民，工作條件與一般大眾相較弱勢。這三年舉辦烘焙技能課程，去年開辦中餐丙級證照班，13名成員有8人考取證照，包括越南籍、大陸籍的新住民。學員們銷售產品也頗受好評，也有部分成員兼職從事烘焙，增加收入。

「有證照，但不代表能就業」姜依雲說，實際追蹤發現，烘焙雖增加技能、收入，但耗時耗人力，市場競爭激烈，收入不穩，沒有學員將此作為正業，今年將「市場就業需求」作為考量因素，發現「月嫂」新興行業。

姜依雲說，評估就業市場後，家扶拜訪苗栗地區目前僅一間月嫂公司後，今年開設「專業月嫂培訓班－初階班」，安排課程學習技能、了解市場需求、模擬面試、理財課程等。

參與學員郭美鳳說，她有三個女兒，參加月嫂培訓課程習得第二專長，日後可以用來照顧家人，明年想參加月嫂進階班。越南新住民鄧氏康說，每月上課一次，認識許多同學，互相幫忙。參與學員孫仁鶯說，之前有上烘焙課程，考到中餐丙級證照，將烘焙專業延續應用月嫂課程。

苗栗家扶中心指出，培力課程除習得專業技能外，透過活動建構互助團體，成員們獲社會支持，透過學習，對於職涯規劃有更清楚的了解。

苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開...
苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，也有專業財務規畫課程，大家互相討論。記者劉星君／攝影
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開...
苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，月子餐製作。圖／苗栗家扶中心提供
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開...
苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，學習新生兒照護方式，嬰幼兒按摩。圖／苗栗家扶中心提供
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，學習新生兒照護方式。圖／苗栗家扶中心提供
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，也有專業財務規畫課程，大家互相討論。記者劉星君／攝影
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開...
苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，月子餐製作。圖／苗栗家扶中心提供
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開...
苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，學習新生兒照護方式，嬰幼兒按摩。圖／苗栗家扶中心提供
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開...
苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，月子餐製作。圖／苗栗家扶中心提供
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開...
苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」嬰幼兒按摩。圖／苗栗家扶中心提供
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苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開...
苗栗家扶中心開辦家長生涯方案，今年考量未來就業市場需求，延續前3年的烘焙課程，開辦「專業月嫂－培訓班」，練習幫產婦綁束帶。圖／苗栗家扶中心提供
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