腸病毒疫情持續上升 竹縣上週統計232例

2019-09-21 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



腸病毒疫情持續升溫，今年全國已累計37例腸病毒併發重症病例，新竹縣目前疫情累計腸病毒重症數雖為0例，但上周統計咽峽炎156例、手口足症76例共232例，比去年同期上升，已達流行閾值，衛生局提醒民眾，應勤洗手、戴口罩。

縣長楊文科表示，為因應國內腸病毒疫情持續上升，進入流行期，且今年社區腸病毒重症病例較多，衛生局將持續積極監測疫情，防範腸病毒群聚感染疫情，並加強查核照護新生兒醫療院所、產後護理之家及托嬰中心以落實，各項感染管制措施。

衛生局長殷東成說，目前已函文各醫療院所，婦幼醫院、產後護理之家及托嬰中心，請醫照護相關人員於執業過程中提高警覺，留意產婦及新生兒健康，並加強感染管制措施，降低新生兒感染腸病毒的機會、針對國小及幼兒園進行洗手設備查核及衛生教育宣導，並應落實疫情通報及依據停課決策機制審慎評估停課，目前查核國小94家及幼兒園238家，從今年元月開始停課數累計85所184班，目前有3所3班停課中。

殷東成提醒民眾，5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，家中有新生兒的民眾應落實勤洗手、戴口罩等防護措施。準媽媽們懷孕期間應注意個人手部及呼吸道衛生，如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師。家中如有成人或幼兒等接觸者，如有身體不適，應避免接觸新生兒。