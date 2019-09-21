Terry Fox Run國際公益路跑 王金平加拿大高中生義行

2019-09-21 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



2019 Terry Fox Run國際公益路跑活動，於今日上午8點在龍潭漢英高中登場，主辦單位特別邀請台灣癌症基金會董事長王金平前來鳴槍開跑。雖然天氣不佳，但仍有上千人不畏風雨前來參與。

王金平特別提到，加拿大高中生Terry Fox 18歲時因骨肉癌截肢，有感於癌症研究經費的缺乏，靠著堅定的意志力以義肢展開橫越加拿大的路跑募款，每天都跑一個馬拉松的距離(42公里)。可惜最後因癌細胞擴散，在跑了5373公里後過世，他雖未跑完全程，但已成功募得4千4百萬加幣，且幫助了許多跟他一樣得到骨肉癌症的病友，使他們能夠免於截肢。今天Terry Fox不但是加拿大的國民英雄，他的精神與義舉也在全世界各地持續以路跑活動延續與擴散。

漢英高中今年已是第3度得到Terry Fox基金會授權，舉辦台灣桃園站的路跑，分為五公里與十公里等兩組，參加者免收報名費並可獲得紀念T-shirt，現場也有學生們精采的演出，校內胖卡餐車提供各式各樣的異國美食，都讓大家有了個特別的生命教育體驗與精采的周末假期。