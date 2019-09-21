11戶「房間看創意」欣賞從海平面至海拔3886公尺的台中

2019-09-21 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中文創設計展演活動「創意台中」，每年透過不同主題詮釋創意生活，提供各種貼近生活的體驗與感官享受。今年活動主題「BETTER TOMORROW」，集結近百位設計師透過策展、戶外裝置、講座，即日起至10月6日就在審計新村、范特喜聚落，今天現場擠滿人潮。

台中市文化局副局長施純福表示，台中創意無限，盧秀燕市長相當重視文創產業，秉持著重文創、搭平台、接地氣、文化財的理念，持續扶持在地文創業者，建構富市台中，新好生活，歡迎各地好友共同參與這場盛會。

今年「創意台中」結合台中市文創聚落-審計新村、范特喜聚落，規畫11戶「打開房間看創意」創意主題展間，《BETTER TOMORROW》呈現台中從海平面至海拔3886公尺的山、海、屯、城的風貌，展現台中的產業、技術與文化創意的完美融合，為大家帶來一個更好的明日。

11大展間分別是「台中更自然」、「台中更好逛」、「台中更藝術」、「台中更創意」、「台中更友善」、「台中更幸福」、「台中更多彩」、「台中更有味」、「台中更好玩」、「台中更國際」、「台中更台中」，每一展間別緻有趣，吸引許多熱愛設計、創意的年輕學子取經。