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苗縣公告指定免建築線地區 為民節省6千萬

2019-09-21 11:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

民眾申請建築或買賣土地前，要跟主管機關申請指定建築線，釐清基地的建築界線，須委託專業測量單位測量並繳交規費向縣府申請核發建築線指示文件，需花費2個月。苗縣府工商發展處簡化民眾申請建案時程，今年度把縣內28處整體開發地區可指定免建築線部分一次公告完成，共28處，以每筆建築線指示費用與行政規費共約1萬5千元計算，可節省6千萬元委託測量及行政規費，加速土地開發建築利用。

苗縣府工商發展處都市計畫科長邱耀加說，土地申請建築利用、買賣土地或以土地貸款等，都需申請建築線指定，釐清基地的建築界線，委託專業測量單位測量，繪製申請基地現況圖、都市計畫椿位及套匯地籍圖相關等圖資，會依照長度與土地筆數收取費用。也要繳交規費向縣府申請核發建築線指示文件，測量到繪製建築線圖資，大約花費1到2個月。

邱耀加說，苗栗縣來說，有很多地區整體開發完成，整體開發完成地區是指公設、道路、排水溝等相關設施都完成，地籍線與都市計畫圖線都是一致的，民眾可節省指定建築線，因為不會有建築線不明情況。簡政便民，今年將苗縣28處所有整體開發地區可免指定建築線部分，一次公告完成。

都市計畫科指出，原本預定9月完成，各單位努力下提前1個月完成，苗縣公共設施完竣的免指定建築線地區28處，共417公頃，土地筆數約4400筆，若以每筆建築線指示費用與行政規費合計約1萬5000元計算，最多可節省近6千萬元的委託測量與行政規費，野減少每件申請作業程序約2個月。

工商發展處指出，苗縣公告免指定建築線地區公告及圖資等相關資料建置在「苗栗縣政府都市計畫資訊暨查詢系統／都市計畫行政／已公告免指定建築線地區」網頁中（網址：http://urbanplanning.miaoli.gov.tw/upmiaoli/），民眾可多加利用。

苗縣府工商發展處簡化民眾申請建案時程，今年度將縣內28處整體開發地區可指定免建築...
苗縣府工商發展處簡化民眾申請建案時程，今年度將縣內28處整體開發地區可指定免建築線部分一次公告完成，共28處，可節省6千萬元委託測量及行政規費，加速土地開發建築利用。記者劉星君／攝影
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苗縣府工商發展處簡化民眾申請建案時程，今年度將縣內28處整體開發地區可指定免建築...
苗縣府工商發展處簡化民眾申請建案時程，今年度將縣內28處整體開發地區可指定免建築線部分一次公告完成，共28處，可節省6千萬元委託測量及行政規費，加速土地開發建築利用。記者劉星君／攝影
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建築都市計畫苗栗縣

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