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總統訪桃園設計獎展 簽名、自拍對話支持青年創意發展

2019-09-21 09:13聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府青年局針對工業、商業及多媒體設計等類型，舉辦第一屆「桃園設計獎」，全國共356組作品報名，即日起至23日在桃園區興光堡壘(明光、大興西路口)展出45組入圍作品並舉辦決賽，後續也會為得獎者進行專題和追蹤報導，發展「桃園設計人才資料庫」，創造地方特色獎賽。

市長鄭文燦、青年局團隊昨天陪同總統蔡英文欣賞桃園設計展入圍作品，同時興光堡壘青年創藝聚落，還和多位作者對話，現場還安排青農、青年小本創業成果攤位，有的準備好作品請總統簽名，蔡英文都一一位為他們簽名、加油，也在會場和青少年玩自拍合照。

鄭文燦指出，桃園市現有16所大專院校中，有9所設有設計學院或設計相關科系，因應桃園工業製造能量大且商品多元特性，融入設計應可提升商品價值，提高就業機會。

鄭文燦說，成立青年事務局以後持續在國際志工、社會企業、職涯規畫及創業基地等領域努力，桃園市也另外推出生育補助、育兒津貼、托育公共化、首度就業津貼、社會住宅等政策，照顧年輕家庭。此外，桃園新明青創基地第二期研議青年團隊進駐，亞洲‧矽谷計畫則著重設計產業發展，期盼扶植青年就業、創業，提供更多工作及生活上的協助，讓年輕人實現夢想多一點、負擔少一點。

總統蔡英文表示，桃園快速成長中，是個兼具多元族群、文化底蘊，且充滿創造力的年輕城市，「2019桃園設計獎」集結大專院校生設計能量，展現年輕人的設計專業，且廣泛應用於生活層面中，台灣也正走向創新蓬勃的道路，政府會持續支持且提供更多舞台，期盼社會大眾給予年輕人更多鼓勵。

青年事務局長顏蔚慈說，「2019桃園設計獎」徵件主題為「Make Our Life Better」，以「社會價值」為評分要項，評選兼具美觀、實用且能促進社會進步的創新設計，分為「視覺與商業設計組」、「數位與多媒體組」及「產品與工業設計組」等類型，各組取15件入圍者，合計收到356件投稿作品，即日起至23日將於桃園興光堡壘展出45組入圍作品，並舉辦決賽，爭取總獎金50萬元，最大獎金獎8萬元，期盼透過此獎項，培植更多優秀設計人才。

顏蔚慈表示，桃園推出「桃園大專院校設計學群發展計畫」，今年度已協助9校、17系，共18場畢展或成果展活動，鼓勵設計師根留桃園發展，未來將鎖定特定科系組成「設計桃園隊」，協同參加國內外大展，透過跨校合作、培育跨域設計人才，媒合桃園產學實力，推動桃園設計產業發展，打造桃園成為設計友善之都。

蔡英文總統參觀桃園市青年局「興光堡壘」並和年輕人對話。記者鄭國樑／攝影
蔡英文總統參觀桃園市青年局「興光堡壘」並和年輕人對話。記者鄭國樑／攝影
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第一屆「桃園設計獎」吸引許多青年參觀入圍作品。圖／桃園市政府青年局提供
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第一屆「桃園設計獎」全台共356組作品報名，即日起至23日在桃園區興光堡壘展出。...
第一屆「桃園設計獎」全台共356組作品報名，即日起至23日在桃園區興光堡壘展出。圖／桃園市政府青年局提供
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「桃園設計獎」45組作品入圍決賽，青年局為得獎者安排專題和追蹤報導，發展「桃園設計人才資料庫」，創造地方特色獎賽。圖／桃園市政府青年局提供
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第一屆「桃園設計獎」海報，主題為「叢生 Vtality」。圖／桃園市政府青年局提供
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蔡英文總統（左2）、桃園市長鄭文燦（左4）等人和興光堡壘的年輕人自拍大合照，由青...
蔡英文總統（左2）、桃園市長鄭文燦（左4）等人和興光堡壘的年輕人自拍大合照，由青年局長顏藯慈（左3）掌鏡。記者鄭國樑／攝影
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