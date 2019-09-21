總統訪桃園設計獎展 簽名、自拍對話支持青年創意發展

2019-09-21 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府青年局針對工業、商業及多媒體設計等類型，舉辦第一屆「桃園設計獎」，全國共356組作品報名，即日起至23日在桃園區興光堡壘(明光、大興西路口)展出45組入圍作品並舉辦決賽，後續也會為得獎者進行專題和追蹤報導，發展「桃園設計人才資料庫」，創造地方特色獎賽。

市長鄭文燦、青年局團隊昨天陪同總統蔡英文欣賞桃園設計展入圍作品，同時興光堡壘青年創藝聚落，還和多位作者對話，現場還安排青農、青年小本創業成果攤位，有的準備好作品請總統簽名，蔡英文都一一位為他們簽名、加油，也在會場和青少年玩自拍合照。

鄭文燦指出，桃園市現有16所大專院校中，有9所設有設計學院或設計相關科系，因應桃園工業製造能量大且商品多元特性，融入設計應可提升商品價值，提高就業機會。

鄭文燦說，成立青年事務局以後持續在國際志工、社會企業、職涯規畫及創業基地等領域努力，桃園市也另外推出生育補助、育兒津貼、托育公共化、首度就業津貼、社會住宅等政策，照顧年輕家庭。此外，桃園新明青創基地第二期研議青年團隊進駐，亞洲‧矽谷計畫則著重設計產業發展，期盼扶植青年就業、創業，提供更多工作及生活上的協助，讓年輕人實現夢想多一點、負擔少一點。

總統蔡英文表示，桃園快速成長中，是個兼具多元族群、文化底蘊，且充滿創造力的年輕城市，「2019桃園設計獎」集結大專院校生設計能量，展現年輕人的設計專業，且廣泛應用於生活層面中，台灣也正走向創新蓬勃的道路，政府會持續支持且提供更多舞台，期盼社會大眾給予年輕人更多鼓勵。

青年事務局長顏蔚慈說，「2019桃園設計獎」徵件主題為「Make Our Life Better」，以「社會價值」為評分要項，評選兼具美觀、實用且能促進社會進步的創新設計，分為「視覺與商業設計組」、「數位與多媒體組」及「產品與工業設計組」等類型，各組取15件入圍者，合計收到356件投稿作品，即日起至23日將於桃園興光堡壘展出45組入圍作品，並舉辦決賽，爭取總獎金50萬元，最大獎金獎8萬元，期盼透過此獎項，培植更多優秀設計人才。