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眷村故事加美食 憲光二村讓你體驗八寶飯邊演邊吃

2019-09-21 07:30聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市文化局9月底將在憲光二村舉辦「我的眷味食代」活動，全台首創將眷村故事和美食體驗做融合，讓體驗民眾用「演」的方式回到眷村年代，看著眷村角色的演員在街道上用著鄉音對談，更能和演員對戲、手作眷村菜餚，相當有趣。

龜山區的憲光二村、中壢區馬祖新村及大溪區的太武新村合稱為「桃園眷村鐵三角」，其中憲光二村更是桃園唯一被保留的憲兵眷村宿舍，桃園市積極宣傳眷村文化，這次活動以「我的眷味食代」為主題，在地表演團體SHOW影劇團合作，用三段故事、三道美食、三種角色帶領民眾感受眷村年代的愛情、親情及友情，昨舉行沉浸式劇場的體驗場活動。

總是把村內人當成家人、讓鄰居賒帳的村長兼雜貨店長方伯喊著「唉呀，你都長這麼大了啊，方伯好久沒看到你呀」，親情篇談著方伯因年節將至正在煩惱賒欠款項該如何處置；愛情篇則和方伯與被稱為「小村長」的小華，一同穿梭於憲光二村，協助村子裡的青梅竹馬雅君跟台生傳情。

友情篇則是「香腸保衛戰」，阻止念祖和好友去偷鄰居阿姨家的香腸，談及戲劇內容發想，SHOW影劇團長陳義翔表示，這次活動已先對桃園市內100多間眷村做深入的田野調查，將獲得的故事融合後，改編成綜合版本，三段故事中皆有隱藏眷味美食，民眾和演員可以一起DIY共做如八寶飯、槓子頭等眷村料理。

這種讓參與者置身故事之中的「沉浸式劇場」雖不少見，但結合眷村料理元素卻是全台首創，目前仍開放報名，體驗場次在9月29日、10月5日至6日、10月10日至13日，有興趣的民眾可上「憲光二村移民光陰的故事」官方臉書粉絲專頁查詢。

眷村劇場

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