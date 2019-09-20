影／這座百年老隧道 中央官員見了都「驚豔」

2019-09-20 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮好望角及周邊擁有迷人的山海景致，還有百年舊隧道、貝化石層，鄰近具特色的廟宇多，後龍鎮近年致力爭取將好望角設立縣級風景區，並擬打造全台最長的滑梯道，立委陳超明今天邀中央相關部會人員會勘，過港舊隧道的「歷史感」讓國發會副主委郭翡玉都「驚豔」，國發會將從地方創生方向協助鎮公所進行整體開發計畫撰寫，讓好望角成為全國觀光新亮點。

「日出阿里山、日落好望角」好望角景點近年吸引眾多遊客賞景打卡，當地可俯視海岸平原、海線鐵路及沿岸風力發電機組，夕陽美景更讓地方自豪，但當地多為保安林用地，開發受限，早年鎮公所建公廁，但屋頂沒蓋好就被喊停，曾讓如廁的女遊客奪門而出，一度成為話題。

近年好望角遊憩步道、公共設施不斷改善，山丘下方的百年「過港隧道」也整理完成，鎮公所連續幾年辦好望角夏日音樂會，持續拉升好望角的人氣；鑑於開發受限，鎮公所提出設立風景區計畫，盼觀光規畫及設施能「鬆綁」；鎮公所還計畫打造全台最長的滾輪式滑梯道，遊客可從好望角一路溜到下方景點，但此案也受限山坡地法規，問題待克服。

陳超明上午邀國發會、農委會、內政部、交通部、文化部、縣府相關單位及後龍、通霄兩地鎮公所主管人員會勘，一行走訪好望角賞景平台、海角樂園、百年過港隧道等景點勘察；後龍鎮長朱秋隆說，過港舊隧道共3座，也是全國海拔最低的隧道景觀，隧道內壁完全以紅磚砌成，磚塊一層層疊砌，形成漂亮的弧形，讓人見識到先人的工藝技術。

過港隧道弧形頂部的紅磚有一道道黑色痕跡，這是早期火車燃煤的濃煙燻出的，3座過港舊隧道，其中1號隧道長295公尺、2號長161公尺、3號長56公尺。

一行勘察各景點，隨後並到鄰近的通霄鎮白沙屯拱天宮座談，盼針對整體開發及法規限制研商解決方案。