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影／這座百年老隧道 中央官員見了都「驚豔」

2019-09-20 22:06聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮好望角及周邊擁有迷人的山海景致，還有百年舊隧道、貝化石層，鄰近具特色的廟宇多，後龍鎮近年致力爭取將好望角設立縣級風景區，並擬打造全台最長的滑梯道，立委陳超明今天邀中央相關部會人員會勘，過港舊隧道的「歷史感」讓國發會副主委郭翡玉都「驚豔」，國發會將從地方創生方向協助鎮公所進行整體開發計畫撰寫，讓好望角成為全國觀光新亮點。

「日出阿里山、日落好望角」好望角景點近年吸引眾多遊客賞景打卡，當地可俯視海岸平原、海線鐵路及沿岸風力發電機組，夕陽美景更讓地方自豪，但當地多為保安林用地，開發受限，早年鎮公所建公廁，但屋頂沒蓋好就被喊停，曾讓如廁的女遊客奪門而出，一度成為話題。

近年好望角遊憩步道、公共設施不斷改善，山丘下方的百年「過港隧道」也整理完成，鎮公所連續幾年辦好望角夏日音樂會，持續拉升好望角的人氣；鑑於開發受限，鎮公所提出設立風景區計畫，盼觀光規畫及設施能「鬆綁」；鎮公所還計畫打造全台最長的滾輪式滑梯道，遊客可從好望角一路溜到下方景點，但此案也受限山坡地法規，問題待克服。

陳超明上午邀國發會、農委會、內政部、交通部、文化部、縣府相關單位及後龍、通霄兩地鎮公所主管人員會勘，一行走訪好望角賞景平台、海角樂園、百年過港隧道等景點勘察；後龍鎮長朱秋隆說，過港舊隧道共3座，也是全國海拔最低的隧道景觀，隧道內壁完全以紅磚砌成，磚塊一層層疊砌，形成漂亮的弧形，讓人見識到先人的工藝技術。

過港隧道弧形頂部的紅磚有一道道黑色痕跡，這是早期火車燃煤的濃煙燻出的，3座過港舊隧道，其中1號隧道長295公尺、2號長161公尺、3號長56公尺。

一行勘察各景點，隨後並到鄰近的通霄鎮白沙屯拱天宮座談，盼針對整體開發及法規限制研商解決方案。

後龍鎮公所指出，郭翡玉認為好望角周邊深具文化觀光發展潛力，尤其過港隧道令她驚艷，針對地方提出的發展願景，各部會將盡力配合，國發會也將從地方創生方向輔導後龍鎮公所進行好望角整體開發計畫的撰寫，協助好望角成為全國觀光新亮點。

苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角及周邊地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員...
苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角及周邊地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員今天應立委陳超明之邀前來履勘。圖／後龍鎮公所提供
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苗栗縣海線鐵路過港舊隧道是半天寮好望角地區的重要景點。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣海線鐵路過港舊隧道是半天寮好望角地區的重要景點。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角及周邊地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員...
苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角及周邊地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員今天應立委陳超明之邀前來履勘。圖／後龍鎮公所提供
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苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角及周邊地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員...
苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角及周邊地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員今天應立委陳超明之邀前來履勘。圖／後龍鎮公所提供
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苗栗縣海線鐵路過港舊隧道是半天寮好望角地區的重要景點。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣海線鐵路過港舊隧道是半天寮好望角地區的重要景點。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角及周邊地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員...
苗栗縣後龍鎮公所爭取將好望角及周邊地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員今天應立委陳超明之邀前來履勘。圖／後龍鎮公所提供
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苗栗縣後龍鎮公所爭取將半天寮好望角地區設置風景區、營造地方特色，中央相關部會人員今天應立委陳超明之邀前來履勘。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣海線鐵路過港舊隧道是半天寮好望角地區的重要景點。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣海線鐵路過港舊隧道是半天寮好望角地區的重要景點。記者胡蓬生／攝影
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陳超明阿里山

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