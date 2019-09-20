苗縣孝行楷模 男大生遇挫折勇敢面對家庭陪伴與支持

2019-09-20 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣府民政處今表揚今年度苗縣孝行楷模，嘉義大學幼兒教育學系一年級的廖俊彥來自單親家庭，國中時遇到阿婆罹癌，跟父親輪流照顧，高三準備大考時，遇到父生病開刀休養，他一邊準備大考，課餘時打工減輕家中經濟負擔，蠟燭多頭燒，他不放棄，面對挫折困境，告訴自己逆風飛翔，家庭是永遠的核心與陪伴，遇到困難勇敢面對。

苗縣民政處今表揚苗縣孝行楷模19名，竹南高中畢業、現就讀嘉義大學的廖俊彥說，從小因家庭因素，一路受到老師幫忙，讓他決定未來要當老師，考上嘉義大學幼兒教育學系。求學路上，國中時遇到阿婆生病，剛好暑假，跟父親與叔叔輪流照顧阿婆，高三時遇到父親開刀，須好好休養，他一邊到補習班當輔導老師，也到桌遊店打工，賺取生活費用，減輕家中負擔。

孝行楷模泰安鄉的楊于昕，去年5月結婚後，同年7月父親肝硬化嚴重，她決定捐肝給父親，未料同年11月初，老公罹患口腔癌，她說，「當時太忙，忙到沒有時間難過」，勇敢面對處理。楊于昕說，每個人遇到家人生病，只要能救一定會願意救，父親現復原良好。家人接連遭遇病痛，她說，要了解病，才能知道如何對抗，大家一起面對，照顧家人時，也不要把他們當作病人照顧。

孝行楷模通霄國中一年級的楊舒涵，平常下課後幫忙照顧90歲阿祖，阿祖因跌倒腿摔斷，她下課回家後，幫阿祖洗澡，協助做家事，今天接受表揚，她與阿公一同出席會場。