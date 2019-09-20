親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣奪下技職奧運世界第四，然後呢？

iPhone 11電信三雄開賣 這些機型熱銷

苗縣孝行楷模 男大生遇挫折勇敢面對家庭陪伴與支持

2019-09-20 22:05聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣府民政處今表揚今年度苗縣孝行楷模，嘉義大學幼兒教育學系一年級的廖俊彥來自單親家庭，國中時遇到阿婆罹癌，跟父親輪流照顧，高三準備大考時，遇到父生病開刀休養，他一邊準備大考，課餘時打工減輕家中經濟負擔，蠟燭多頭燒，他不放棄，面對挫折困境，告訴自己逆風飛翔，家庭是永遠的核心與陪伴，遇到困難勇敢面對。

苗縣民政處今表揚苗縣孝行楷模19名，竹南高中畢業、現就讀嘉義大學的廖俊彥說，從小因家庭因素，一路受到老師幫忙，讓他決定未來要當老師，考上嘉義大學幼兒教育學系。求學路上，國中時遇到阿婆生病，剛好暑假，跟父親與叔叔輪流照顧阿婆，高三時遇到父親開刀，須好好休養，他一邊到補習班當輔導老師，也到桌遊店打工，賺取生活費用，減輕家中負擔。

孝行楷模泰安鄉的楊于昕，去年5月結婚後，同年7月父親肝硬化嚴重，她決定捐肝給父親，未料同年11月初，老公罹患口腔癌，她說，「當時太忙，忙到沒有時間難過」，勇敢面對處理。楊于昕說，每個人遇到家人生病，只要能救一定會願意救，父親現復原良好。家人接連遭遇病痛，她說，要了解病，才能知道如何對抗，大家一起面對，照顧家人時，也不要把他們當作病人照顧。

孝行楷模通霄國中一年級的楊舒涵，平常下課後幫忙照顧90歲阿祖，阿祖因跌倒腿摔斷，她下課回家後，幫阿祖洗澡，協助做家事，今天接受表揚，她與阿公一同出席會場。

苗縣長徐耀昌今表揚苗縣孝行楷模，並致贈獎勵金5千元。接著表揚苗縣18個績優宗教團體，感謝慈悲為懷捐資興辦公益事業，另外表揚今年度中彰投苗宗教場所低碳認證標章苗縣5個寺廟獲頒、苗栗縣今年度特優村里長與績優民政人員、與苗栗縣優良殯葬設施經營營業評鑑，7家殯葬業者獲表揚。

苗栗縣長徐耀昌（左）、民政處長彭基山（右）今表揚苗縣19名孝行楷模，嘉義大學一年...
苗栗縣長徐耀昌（左）、民政處長彭基山（右）今表揚苗縣19名孝行楷模，嘉義大學一年級的廖俊彥（中）來自單親家庭，家人的支持陪伴，他勇敢走出自己的人生路。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣泰安鄉的楊于昕獲頒苗縣孝行楷模，去年她接連面對家人生病，捐肝給父親，又發現...
苗栗縣泰安鄉的楊于昕獲頒苗縣孝行楷模，去年她接連面對家人生病，捐肝給父親，又發現丈夫罹癌，她說，勇敢面對了解病痛，才能與病痛對抗。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣長徐耀昌（左二）、民政處長彭基山（左一）今表揚苗縣19名孝行楷模，通霄國中...
苗栗縣長徐耀昌（左二）、民政處長彭基山（左一）今表揚苗縣19名孝行楷模，通霄國中一年級楊舒涵（右二）放學回家照顧90歲阿祖，今在阿公（右一）陪伴下出席表揚大會。記者劉星君／攝影
分享

義大嘉義苗栗縣

相關新聞

影／這座百年老隧道 中央官員見了都「驚豔」

2019-09-20 22:06

苗縣培訓危老重建推動師 協助推動獎勵金最高48萬

2019-09-20 18:20

16名大師匯聚大溪木雕展 交流木雕工藝與生活

2019-09-20 17:11

竹縣長訪人瑞慶重陽 百歲草藥公吐長壽秘密

2019-09-20 16:09

危老建築申請重建利多 苗縣核准首件危老重建計畫

2019-09-20 15:43

陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」

2019-09-20 15:19

蔡總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈

2019-09-20 14:45

全國古蹟日 新竹北埔周末4處古蹟免費參觀

2019-09-20 14:33

動物園開箱文 河馬鏟屎官不好當

2019-09-20 14:31

挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺

2019-09-20 14:16

市政不分藍綠！林智堅訪花蓮縣府 與徐榛蔚市政交流

2019-09-20 13:00

趕緊申請 新竹市家電舊換新補助計畫即將額滿

2019-09-20 12:29

記得儲水！竹縣新埔鎮多里 26日早上起停水23小時

2019-09-20 11:36

全國古蹟日 新竹北埔21、22日4處古蹟免費參觀

2019-09-20 07:16

桃竹苗重陽敬老金 桃市福利最好

2019-09-19 23:24

鐵路地下化 平鎮站公聽會砲聲隆

2019-09-19 23:18

中山高桃園市中正北路南入北出匝道工程29日動工

2019-09-19 22:50

桃市重陽送禮金 百歲人瑞有2萬元

2019-09-19 20:50

影／石滬文化節28日午後登場 體驗捕撈報名動作要快

2019-09-19 20:26

桃園換智能路燈 電費年省1.53億 故障自動回報

2019-09-19 18:09

影／賽德克巴萊拍攝點神仙谷現「潑猴」 農業處派員擒獲

2019-09-19 16:53

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺

2019-09-20 14:16

中山高桃園市中正北路南入北出匝道工程29日動工

2019-09-19 22:50

政府節能補助遭轟太不乾脆 民眾凌晨3時就來排隊

2019-09-20 09:30

雲林「風飛沙」紫爆 學校緊閉門窗上課

2019-09-20 14:34

影／林姿妙接棒開箱照 「躺著」行銷宜蘭米

2019-09-20 13:39

全國古蹟日 新竹北埔21、22日4處古蹟免費參觀

2019-09-20 07:16

鐵路地下化 平鎮站公聽會砲聲隆

2019-09-19 23:18

花蓮縣長徐榛蔚接力開箱 「鴨」箱寶內藏亮點

2019-09-20 11:32

重陽橋機車引道改善 被批像「賽車道」 北市府：釐清事故數據

2019-09-20 00:08

趕緊申請 新竹市家電舊換新補助計畫即將額滿

2019-09-20 12:29

塔巴颱風挾強風大浪 北海岸國際風箏節延1天改22日舉行

2019-09-20 07:17

蔡總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈

2019-09-20 14:45

金門發老兵召集令 邀軍友重回金門送隊徽與紀念酒

2019-09-20 17:17

護理師被要求搬家／疾管署：管委會對麻疹誤解

2019-09-19 23:43

萌度爆表！開箱文接力 一窺高雄市動物收容所日常

2019-09-20 10:32

美濃私房夜景在這 觀景平台、登山步道重新打造

2019-09-20 14:21

台中「懸日」今最後一天 2天吸3000人追美景

2019-09-20 11:30

台中秋紅谷纏訟15年定讞 建商判賠償7395萬

2019-09-19 23:56

台南建物稱廟宇掛五星旗 市府確認違建半小時夷平

2019-09-20 12:25

柯文哲在市府遭「國師團」挾持？議員批：難道柯粉最大

2019-09-20 15:43

陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」

2019-09-20 15:19

北市狗狗公車叫好不叫座？ 議員：滿意度高搭乘數卻很低

2019-09-20 18:47

談教育 韓國瑜指這2件事沒做到就不及格該打屁股

2019-09-20 17:15

台南秘境後花園 國家級水道博物館10月10日開幕

2019-09-20 15:36

拆光！掛五星旗的台南「共產天后宮」 市府認定違建

2019-09-20 13:51

半山夢工廠上梁 阿凡達生命樹將成觀光秘密武器

2019-09-20 13:07

苗栗後龍石滬捕撈體驗報名 新建大滬就等「老天檢驗」

2019-09-19 23:41

家樂福二氧化碳濃度又超標 南港店、北投店接連出包

2019-09-20 17:00

國慶焰火24日晚上試放3分鐘 屏縣府：當天河濱公園管制

2019-09-20 14:19

影／企業紮根捐消防勘災車 水上鄉長：我曾去打工

2019-09-20 11:51

私房景點／宜蘭龍潭湖漫步 宛如水上漂

2019-09-20 00:15

高雄10大化妝品伴手禮出爐 珍奶面膜、活膚植萃吸睛

2019-09-20 11:07

妻子嫁妝帶來單眼相機 龔顯森與攝影結下良緣

2019-09-20 07:23

高市議會要準時開會散會 韓國瑜列席時間可縮短

2019-09-20 17:04

竹縣長訪人瑞慶重陽 百歲草藥公吐長壽秘密

2019-09-20 16:09

台南北門聚落道路加高 築成二道防線盼脫離水患

2019-09-20 09:50

本土劇用九柑仔店熱播 三代同堂音樂會明晚登場

2019-09-20 15:38

桃竹苗重陽敬老金 桃市福利最好

2019-09-19 23:24

國泰醫院麻疹群聚 大廈租給護理師 傳住戶要趕人

2019-09-19 23:35

新北土城裕生社區 推借用環保袋做公益

2019-09-20 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top