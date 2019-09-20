苗縣培訓危老重建推動師 協助推動獎勵金最高48萬

2019-09-20 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



推動危險及老舊建物重建，苗縣府工商發展處「苗縣危老重建推動師」培訓課程即日起到10月4日受理報名，預計培訓150名，培訓完成取得認證，主動輔導協助屋主參與重建，推動師可獲獎勵，最高可達48萬元。

苗縣工商發展處指出，「苗縣危老重建推動師」培訓計畫，參考台北市做法。重建推動師深入社區，第一線協助民眾辦理老舊建築物耐震評估，整合地主及屋主意願，協助撰寫危老重建計畫，成功協助所有權人通過重建計畫，落實居住安全的目標，協助審查推動師，即可依戶數多寡向縣府申請獎勵金，單一案件獎勵金最高可達48萬元。

工商發展處長黃智群說，課程內容區分「危老新知班」及「專業人員培訓講習」。「危老新知班」讓一般民眾了解危老重建政策並建立危老重建的基本概念。「專業人員培訓講習」針對相關系所畢業者、專業技師、地政士、估價師、建築師及不動產開發相關產官學界等專業人士，就法令制度及不動產開發實務等面向，提供深入解說，全程免費，歡迎報名。