親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

苗縣培訓危老重建推動師 協助推動獎勵金最高48萬

2019-09-20 18:20聯合報 記者劉星君╱即時報導

推動危險及老舊建物重建，苗縣府工商發展處「苗縣危老重建推動師」培訓課程即日起到10月4日受理報名，預計培訓150名，培訓完成取得認證，主動輔導協助屋主參與重建，推動師可獲獎勵，最高可達48萬元。

苗縣工商發展處指出，「苗縣危老重建推動師」培訓計畫，參考台北市做法。重建推動師深入社區，第一線協助民眾辦理老舊建築物耐震評估，整合地主及屋主意願，協助撰寫危老重建計畫，成功協助所有權人通過重建計畫，落實居住安全的目標，協助審查推動師，即可依戶數多寡向縣府申請獎勵金，單一案件獎勵金最高可達48萬元。

工商發展處長黃智群說，課程內容區分「危老新知班」及「專業人員培訓講習」。「危老新知班」讓一般民眾了解危老重建政策並建立危老重建的基本概念。「專業人員培訓講習」針對相關系所畢業者、專業技師、地政士、估價師、建築師及不動產開發相關產官學界等專業人士，就法令制度及不動產開發實務等面向，提供深入解說，全程免費，歡迎報名。

工商發展處指出，都市危險及老舊建築物加速重建條例是相較於都市更新，更為快速、簡便重建管道；關於危老建物相關資訊，設立粉絲專頁「都市好新生-苗栗縣危老建築物加速重建專區」，分享縣府推廣危老重建資訊，若如危老重建問題，可以私訊提問，有專人回答，或電洽工商發展處都市計畫科電話：037-559250。

苗縣頭份市建築聚落道路狹小；縣府推動危險及老舊建物重建，工商發展處「苗縣危老重建...
苗縣頭份市建築聚落道路狹小；縣府推動危險及老舊建物重建，工商發展處「苗縣危老重建推動師」培訓課程即日起到10月4日受理報名，培訓完成取得認證，主動輔導協助屋主參與重建，推動師可獲獎勵，最高可達48萬元。圖／苗縣府提供
分享

建築苗栗縣北市

相關新聞

挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺

2019-09-20 14:16

16名大師匯聚大溪木雕展 交流木雕工藝與生活

2019-09-20 17:11

竹縣長訪人瑞慶重陽 百歲草藥公吐長壽秘密

2019-09-20 16:09

危老建築申請重建利多 苗縣核准首件危老重建計畫

2019-09-20 15:43

陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」

2019-09-20 15:19

蔡總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈

2019-09-20 14:45

全國古蹟日 新竹北埔周末4處古蹟免費參觀

2019-09-20 14:33

動物園開箱文 河馬鏟屎官不好當

2019-09-20 14:31

市政不分藍綠！林智堅訪花蓮縣府 與徐榛蔚市政交流

2019-09-20 13:00

趕緊申請 新竹市家電舊換新補助計畫即將額滿

2019-09-20 12:29

記得儲水！竹縣新埔鎮多里 26日早上起停水23小時

2019-09-20 11:36

全國古蹟日 新竹北埔21、22日4處古蹟免費參觀

2019-09-20 07:16

桃竹苗重陽敬老金 桃市福利最好

2019-09-19 23:24

鐵路地下化 平鎮站公聽會砲聲隆

2019-09-19 23:18

中山高桃園市中正北路南入北出匝道工程29日動工

2019-09-19 22:50

桃市重陽送禮金 百歲人瑞有2萬元

2019-09-19 20:50

影／石滬文化節28日午後登場 體驗捕撈報名動作要快

2019-09-19 20:26

桃園換智能路燈 電費年省1.53億 故障自動回報

2019-09-19 18:09

影／賽德克巴萊拍攝點神仙谷現「潑猴」 農業處派員擒獲

2019-09-19 16:53

重陽節將至 苗縣竹南鎮百歲人瑞全縣最多

2019-09-19 16:25

苗縣汙水處理廠用戶接管普及率提升速度 中部縣市第一

2019-09-19 15:41

孩童開學焦慮爸媽求助 校方推親子共做「襪子娃娃」

2019-09-19 15:25

台灣自駕車技術國際發光 交大與加拿大公司簽技術授權

2019-09-19 15:08

地景藝術節邁入尾聲 八德警總計出動超過數千人次維安

2019-09-19 15:00

全國古蹟日周末登場 神秘飛機棚廠將辦搖滾音樂祭

2019-09-19 14:59

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺

2019-09-20 14:16

中山高桃園市中正北路南入北出匝道工程29日動工

2019-09-19 22:50

蚊子館？台中秋紅谷天坑變熱門景點今招商大咖都來了

2019-09-19 19:43

河岸自行車道基隆、新北一線之隔 張耿輝：天壤之別

2019-09-19 21:36

全國古蹟日 新竹北埔21、22日4處古蹟免費參觀

2019-09-20 07:16

嘉市議員「落選頭」遞補 李奕德：希望讓年輕人回流

2019-09-19 21:01

雲林「風飛沙」紫爆 學校緊閉門窗上課

2019-09-20 14:34

政府節能補助遭轟太不乾脆 民眾凌晨3時就來排隊

2019-09-20 09:30

鐵路地下化 平鎮站公聽會砲聲隆

2019-09-19 23:18

影／林姿妙接棒開箱照 「躺著」行銷宜蘭米

2019-09-20 13:39

花蓮縣長徐榛蔚接力開箱 「鴨」箱寶內藏亮點

2019-09-20 11:32

重陽橋機車引道改善 被批像「賽車道」 北市府：釐清事故數據

2019-09-20 00:08

塔巴颱風挾強風大浪 北海岸國際風箏節延1天改22日舉行

2019-09-20 07:17

趕緊申請 新竹市家電舊換新補助計畫即將額滿

2019-09-20 12:29

蔡總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈

2019-09-20 14:45

護理師被要求搬家／疾管署：管委會對麻疹誤解

2019-09-19 23:43

萌度爆表！開箱文接力 一窺高雄市動物收容所日常

2019-09-20 10:32

拚勝選 韓國瑜、蔡育輝東山後援會今成立

2019-09-19 20:09

台南建物稱廟宇掛五星旗 市府確認違建半小時夷平

2019-09-20 12:25

台中「懸日」今最後一天 2天吸3000人追美景

2019-09-20 11:30

台中秋紅谷纏訟15年定讞 建商判賠償7395萬

2019-09-19 23:56

美濃私房夜景在這 觀景平台、登山步道重新打造

2019-09-20 14:21

拆光！掛五星旗的台南「共產天后宮」 市府認定違建

2019-09-20 13:51

金門發老兵召集令 邀軍友重回金門送隊徽與紀念酒

2019-09-20 17:17

柯文哲在市府遭「國師團」挾持？議員批：難道柯粉最大

2019-09-20 15:43

陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」

2019-09-20 15:19

妻子嫁妝帶來單眼相機 龔顯森與攝影結下良緣

2019-09-20 07:23

基隆市區義一路明起連2夜封閉施工 注意改道

2019-09-19 20:54

高雄10大化妝品伴手禮出爐 珍奶面膜、活膚植萃吸睛

2019-09-20 11:07

談教育 韓國瑜指這2件事沒做到就不及格該打屁股

2019-09-20 17:15

影／企業紮根捐消防勘災車 水上鄉長：我曾去打工

2019-09-20 11:51

「俗女養成記接駁專車」周六起往返嘉義高鐵菁寮

2019-09-19 19:51

家樂福二氧化碳濃度又超標 南港店、北投店接連出包

2019-09-20 17:00

半山夢工廠上梁 阿凡達生命樹將成觀光秘密武器

2019-09-20 13:07

私房景點／宜蘭龍潭湖漫步 宛如水上漂

2019-09-20 00:15

國慶焰火24日晚上試放3分鐘 屏縣府：當天河濱公園管制

2019-09-20 14:19

台南秘境後花園 國家級水道博物館10月10日開幕

2019-09-20 15:36

影／石滬文化節28日午後登場 體驗捕撈報名動作要快

2019-09-19 20:26

高市議會要準時開會散會 韓國瑜列席時間可縮短

2019-09-20 17:04

桃竹苗重陽敬老金 桃市福利最好

2019-09-19 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top