16名大師匯聚大溪木雕展 交流木雕工藝與生活

2019-09-20 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪木藝文化，以家具、神桌製作聞名，桃園市立大溪木藝生態博物館即日起到與11月28日，邀全台各地16名木雕藝師25件作品，在工藝交流館術舉辦「相遇大溪」展，呈現木雕藝術與日式空間建築融合帶來的木生活美學。

大溪以木器的產出聞名，木器製作包含實用性以及藝術性。鑿花雕刻的技藝，是木藝師們展現純熟技術的途徑，透過木頭的質感，展現藝術與自然交融的姿態，讓每一塊木料都能展現其獨有的面貌。

展覽有16名木雕藝師參與，展出25件精彩作品。例如供奉在神龕中的神像，透過吳政男與賴堯鑫的呈現，以柔和的姿態與神韻，賦予了木質雕像特有的美感與神性，

從神像延伸出來的人像，如黃弘彥、李宗霖、蔡楊吉、曾俊豪等藝師作品，充分展現人物所代表的故事性，以及作者透過作品，反射出的心境，各有不同的精彩之處。

藍文萬、陳佩吟則透過螃蟹與蘋果的具象雕刻，融合自我對題材詮釋的想法，創作出有趣的作品。木雕藝術也能發展成抽象的藝術雕刻，考驗創作者如何透過木頭的色彩、姿態與質地，來表現題材主旨。其中簡政興、江安泰、陳文進及施士方等藝師，將原本看似堅硬的木頭，以多元的線條呈現出作品的延展性，得以呼應主題的意境。

木雕還能與其他媒材結合，體現出與木質感相互輝映的作品。如以茶具為發想的藍偉文、吳宗彥，便將木頭的特性，使用於茶杯的設計。石佳蕙則以木頭為主體，配合金屬、水泥等素材，完成「極度英雄」創作展現自我；紀永泓運用古典的家具形制，透過木雕裝飾製作出別

具特色的臉盆架，使日常家具在細節中見技藝之美。