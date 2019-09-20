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華山老人才藝餐會 千歲樂團重現群星會風采

2019-09-20 16:58聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市華山基金會今天在龍潭生生圓餐廳，舉辦第7屆愛老人才藝餐會，邀請桃園地區350位長輩齊聚一堂，一年一度的才藝餐會，讓孤老感受社會溫暖，也要讓他們站上舞台圓夢、一展才藝，分享點亮幸福的美好時光。

今年有12位老寶貝組成華山「千歲樂團」，帶來老歌玫瑰玫瑰我愛你，儘管他們年歲已高，但樂團每位成員都活力無窮，經典重現50年代群星會風采，也有長輩演唱甜蜜小調、客家歌謠等，場面熱鬧非凡。

獨居桃園蘆竹高阿公，雖高齡94歲、舉目無親，但個性樂觀開朗，這次餐會他憑藉優美歌喉，擔任「千歲樂團」主唱，為了這場表演每天辛勤練唱，準備一展巨星風采。另外11位阿公、阿嬤擔任鼓手、吉他手、鍵盤手，台上台下又唱又跳，氣氛high到最高點。

長期支持華山的旭東暖心協會、桃園郵局、心桃園文化協會、保全公會、葡萄王等在地企業社團關懷老人不落人後，此次一同響應孤老群星會，贊助餐會及伴手禮，讓老寶貝享受美食之外，還能帶走關懷禮物，讓孤老們感受到滿滿的溫暖心意。

華山基金會特地為這次活動，邀集各年齡層民眾錄製0~100歲幸福影片，影片中從童言童語的孩子、青春年華的少年，到百歲人瑞等依年齡順序入鏡，訴說自己人生「幸福」的定義，影片中95歲的陳阿公滿懷笑容、簡單地表示，健康就是他的幸福。看著影片的大家都被阿公可愛的笑容感染，呵呵大笑，場面溫馨。

桃園市華山基金會第7屆愛老人才藝餐會，今天邀桃園地區350位長輩齊聚一堂，12位...
桃園市華山基金會第7屆愛老人才藝餐會，今天邀桃園地區350位長輩齊聚一堂，12位老寶貝組成華山「千歲樂團」重現早期群星會風采。記者張弘昌／攝影
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桃園市華山基金會第7屆愛老人才藝餐會，今天邀桃園地區350位長輩齊聚一堂，12位...
桃園市華山基金會第7屆愛老人才藝餐會，今天邀桃園地區350位長輩齊聚一堂，12位老寶貝組成華山「千歲樂團」重現早期群星會風采。記者張弘昌／攝影
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桃園市華山基金會第7屆愛老人才藝餐會，今天邀桃園地區350位長輩齊聚一堂，12位...
桃園市華山基金會第7屆愛老人才藝餐會，今天邀桃園地區350位長輩齊聚一堂，12位老寶貝組成華山「千歲樂團」重現早期群星會風采。記者張弘昌／攝影
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