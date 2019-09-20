桃園客家藝文校園巡演 享樂10弦樂團首場演出

2019-09-20 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局2019客家藝文校園巡演徵件計畫，遴選出14個優秀團隊，安排到桃園13區41所校園巡演。入選團隊的享樂10弦樂團，今天到龜山區長庚幼兒園展開首場表演，帶領全園的小朋友一起唱唱跳跳學客語，場面十分活潑可愛。

龜山區並非客家重點發展區，但長庚幼兒園園長周玫玲十分重視幼兒的多元發展，積極鼓勵老師帶著小朋友參與各式活動，並報名參加客家事務局辦理的客語說故事競賽及桐花唸謠大賽，對教育的熱忱與用心十分值得肯定。

享樂10弦樂團擁有豐富表演經驗，擅長以帶動唱的方式進行演出，由新竹大坪實驗小學彭銘君校長及戴玉珍老師2名客籍教育人士組成。他們長期投入兒童教育，希望用音樂的力量，鼓勵孩童學習並建立自信心，藉由創作客家童謠為孩子和客家間搭一座橋，透過音樂讓客家走入孩子的生命，並搭配舞蹈動作讓孩子透過多元感官樂效學習，達成客語向下扎根的目的。