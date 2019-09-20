竹縣長訪人瑞慶重陽 百歲草藥公吐長壽秘密

2019-09-20 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為慶祝九九重陽節，新竹縣長楊文科自今天起至27日，前往百歲長輩家中祝賀，今天先後拜訪橫山、關西、竹東8位百歲人瑞，許多長輩身體幾乎都還很硬朗，不僅能自己洗澡、種菜、散步，唱起山歌來也中氣十足。

首站先拜訪高齡106歲的葉謝秋妹，楊文科還特地準備她最愛吃的客家米食甜粄，也讓百歲婆忘了初次見面的怕生，一口接著一口便吃了起來。葉謝秋妹育有3男2女，一直到70歲都還在耕田，除草、挑秧、採茶等都難不倒她，平常都喝山泉水，甜食則是她的最愛。

今年滿百歲的徐清水身體硬朗，洗澡也不需要家人幫忙，平常休閒喜歡散步、看電視，不挑食，家人準備什麼就吃什麼，不過特別喜歡豬肉湯，是活力滿滿的來源之一。

百歲公許雲集30多歲時生了一場大病，也讓沒念過書、只會寫名字的他開始鑽研各類養生草藥，看到楊文科來訪便興致勃勃地分享、解說手上楊梅草的特性及食療的好處，現在他還會自己種菜。其子許禮烘說，爸爸就是因為靠研究草藥，才能一直保持身體硬朗。

100歲的張桂鳳記憶力仍相當好，喜歡聽、唱客家山歌，現在唱起歌來仍中氣十足，每到假日都會準時收看客家電視台的熱鬧打擂台節目，至前兩年為止，每天固定清晨5點就去竹東河濱公園散步。

今年也100歲的徐彭玉英，從年輕時就在竹東鎮長春路擺路邊攤賣仙草，直到84歲才退休，個性隨和、喜歡與人互動，是竹東人都知道的賣仙草阿姨，現在最喜歡的就是等曾孫放學，在客廳與孩子一起天倫之樂。