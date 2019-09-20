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柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

危老建築申請重建利多 苗縣核准首件危老重建計畫

2019-09-20 15:43聯合報 記者劉星君╱即時報導

改善民眾生活及居住安全，苗縣府推動危老建築物所有權人辦理耐震能力評估與申請重建，縣府為鼓勵重建，除已訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」，中央的危老條例容積獎勵，苗縣提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施。今年核定苗縣第一件危老重建計畫補助，位在公館鄉，原來是兩層樓的房舍，經過改建提出重建計畫，可以蓋到6層樓的電梯公寓。

苗縣屋齡超過30年以上住宅占總住宅數的50.69％。 縣府工商發展處指出，今年6月受理公館鄉一處危險老舊建築物的申請案，經過6周審查，9月中旬核准重建計畫，預計9月底申請建築執照；此案原本是危老建物2層樓透天厝，耐震能力經評估未達最低標準，影響居住安全，辦理重建，依危老條例核准增加共24％的容積，興建6層樓10戶的電梯公寓。

工商發展處長黃智群解釋，此案配合重建計畫核定，獲24％的容積獎勵，容積獎勵有三個面向，依危險及老舊建築物的程度，給予一個部分的容積獎勵6％；危老條例實施3年內，有時程獎勵10％；此案主動申請未來加入結構安全性能評定第一級，會再給予8％的容積獎勵，總共24%。也就是原來若有100坪的房子，可以蓋到124坪。以此案來說，增加50坪的建坪，達到雙贏。

工商發展處指出，縣府除已訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」外，也提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施，興建過程沒有稅捐負擔。符合危老條例即給予6%至10%容積獎勵。危老條例施行後3年內（109年5月10日前）申請重建計畫，可以無條件取得10%容積獎勵。

為加速危老重建計畫撰寫及審查程序，工商發展處製作申請流程及重建計畫範本，可至苗縣都市計畫資訊暨查詢系統-危老重建專區下載，若對危老建築物重建相關問題，電洽工商發展處都市計畫科037-559250。

苗栗縣政府外觀。記者劉星君／攝影
苗栗縣政府外觀。記者劉星君／攝影
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建築電梯苗栗縣

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