陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」

2019-09-20 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市首座完工的社會住宅中路二號「開箱」囉！桃園市政府今天起安排房客陸續入住，3年前曾參與中路二號開工典禮的總統蔡英文，下午在市長鄭文燦陪同下視察中路二號現況，一行人先參觀社宅一樓門廳的木雕特展及住宅公設時，小英頻頻關心入住資格、中籤率與其他社宅進度，接著在市府安排下參觀各房型，並訪視林姓房客一家6口入住現況話家常。

座落桃園區的中路二號共212戶，住宅棟分A、B棟，歷經申請、評選與抽籤等程序，10月開始收租，是桃園首座完工且已有住戶的社會住宅，具指標性意義，市府安排212戶住戶，從今天起為期10天登記搬家，由於農民曆今天「宜入宅」，十多戶紛紛選在今天搶頭香入住。

鄭文燦說，中路二號社宅社區功能齊全，除有住宅交誼廳及屋頂花園外，一樓設有公托中心及庇護工場，將分別今年12月及明年3月開幕營運，在管理維護上，社宅落實智慧化管理系統，結合雲端服務APP，住戶可利用線上系統報修、叫車、包裹訊息或查看社區公告等。

蔡英文下午造訪中路二號，先參觀一樓大廳擺設的5件原木雕刻大賽作品，其中一件原木製作的高背椅開放入座，小英看了立馬要鄭文燦先坐，看看能不能坐？鄭一屁股坐到椅子上，開心地跟在場媒體說「我每個禮拜要在臉書上公布體重」，他說已瘦3公斤，現在80公斤。

市府都市發展局長盧維屏也向小英總統簡報中路二號特色與其他社宅規畫，小英邊聽簡報邊關心入住資格、中籤率多少、警消能否入住等？盧說，入住有所得限制，中籤率約在10%左右，未來有規畫專屬的警消社宅，至於中路二號以提供年輕人與弱勢族群為主。

「中路二號是最好的社宅」，盧維屏也提到，中路二號軟硬體設施兼備，市府也正在規畫及興建23處共7360戶社宅，預計明年要成立法人性質的社宅服務中心，將送議會審議自治條例，希望能順利通過，成立台灣第一個社宅服務中心，更能完善推動社宅政策。