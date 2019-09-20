市政不分藍綠！林智堅訪花蓮縣府進行市政交流

2019-09-20 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市長林智堅五星學習之旅第二站，今天前往東台灣觀光大縣花蓮縣，與縣長徐榛蔚展開首次會談，林智堅說，市政不分藍綠，徐榛蔚一上任即獲五星縣長，深獲縣民肯定，因此率團來學習請益；另外，林智堅也特別造訪七星潭的「洄游吧Fish Bar」定置漁場，體驗漁獲從大海到餐桌的完整歷程，他說，希望可將洄游吧的食魚教育和海洋環境永續理念帶回新竹，促進竹市觀光再升級。

今日交流，林智堅向徐榛蔚與花蓮縣府團隊分享竹市近年「以小博大」改頭換面的故事，未來希望能借鏡花蓮的成功經驗，幫助新竹市觀光更上層樓，表現更亮眼。

林智堅說，花蓮縣得天獨厚的自然壯麗景觀，在觀光政策推動上著墨深，有很多值得新竹市學習的地方，在程式語言教育、觀光與農業上，雙方一定要多方交流學習，共同行銷兩縣市的優點，期盼竹市與花蓮縣透過友善的往來，共榮共好。

林智堅19日傍晚特地造訪位在花蓮七星潭的定置漁場「洄遊吧Fish Bar」，體驗漁獲從海洋到餐桌的完整歷程，在青年創辦人黃紋綺的介紹下，透過動畫、圖表及實體漁網了解海洋、漁業捕撈的知識、觀念及文化。

特別的是，林智堅直接在現場與創辦人黃紋綺一同捲袖子穿圍裙，化身型男大主廚親自料理尚青的漁獲，動手做鮮魚下午茶「曼波魚檸檬凍飲」、「香煎鬼頭刀」。黃紋綺也現場開啟「海洋知識學堂」，提出各種問題，不料從小就「住海邊」的林智堅都能正確回答，讓黃紋綺十分驚豔。

林智堅說，他從小在香山南港有「蚵仔寮」之稱的漁村長大，非常熟悉漁村日常，上任後更關心竹市漁民及漁業發展；日前在天下雜誌38周年的活動上，被「洄遊吧」創辦人黃紋綺返鄉投入接手家中定置漁場並加以轉型的熱情所感動，才會趁著這次五星縣市參訪之旅，特別安排體驗如何將漁業結合觀光及教育，讓傳統漁業再加值。