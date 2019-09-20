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中職／樂天提出商標申請 新隊名呼之欲出

趕緊申請 新竹市家電舊換新補助計畫即將額滿

2019-09-20 12:29聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹市政府補助冷暖氣機、冰箱汰舊換新，新竹市府產發處指出，自民國108年2月27日受理申請至今補助額度即將額滿，將停止受理申請。而住商部門節能設備汰換補助自民國107年公告受理申請至今，補助額度也即將額滿，提穎民眾加快腳步趕緊申請。

產發處指出，市府為配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，針對服務業及住宅擬定「107年度新竹市住商部門節能設備汰換補助作業計畫」及「108年度新竹市家電舊換新補助計畫」，希望透過直接補助終端能源用戶，加速住家與業界將使用中的老舊設備更新為高效率設備，提升並擴大節能效益。全部經費總計約4千5百萬元。

產發處表示，「新竹市住宅家電舊換新補助計畫」於今年2月27日公告，開始受理申請，第一波總補助金額1千3百萬元至6月30日截止；而後於8月公告第二波補助，總補助金額並加碼至3千3百萬元。

民眾凡於107年12月7日之後汰換舊機而購買一、二級節能冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3千元；每一裝機使用地址，申請的冷氣機及冰箱上限5台。申請補助案件並依收件先後順序進行審查。

產發處說，服務業設備汰換部分，「107年度新竹市住商部門節能設備汰換補助作業計畫」總補助金額約1千1百萬元，補助品項包含無風管空氣調節機、辦公室老舊燈具、室內停車場智慧照明、能源管理系統，最高可補助50％，補助款也即將用罄，歡迎服務業加快腳步汰換老舊設備提出申請。

新竹市府產發處指出，自民國108年2月27日受理申請至今補助額度即將額滿，將停止...
新竹市府產發處指出，自民國108年2月27日受理申請至今補助額度即將額滿，將停止受理申請。圖／市府提供
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