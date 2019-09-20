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美國華府暗夜驚傳槍擊案！至少6人中槍 兩人傷勢嚴重

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

記得儲水！竹縣新埔鎮多里 26日早上起停水23小時

2019-09-20 11:36聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

台灣自來水公司第三區管理處辦理「新埔鎮褒忠路管徑1350公厘管線增設排氣閥工程」，增設排氣閥及辦理管徑1350公厘管內檢視，自9月26日上午9點起至7日上午8點止，共計停水23小時。

停水區域及水壓降低區域包含新埔鎮文山里、田新里、新生里、旱坑里、南平里、上寮里、下寮里、新民里、新埔里等地區，共計影響約2200戶。

請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

台灣自來水公司第三區管理處辦理「新埔鎮褒忠路管徑1350公厘管線增設排氣閥工程」...
台灣自來水公司第三區管理處辦理「新埔鎮褒忠路管徑1350公厘管線增設排氣閥工程」，增設排氣閥及辦理管徑1350公厘管內檢視，自9月26日上午9點起至7日上午8點止，共計停水23小時。圖／聯合報系資料照
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停水埔里

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