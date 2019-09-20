全國古蹟日 新竹北埔21、22日4處古蹟免費參觀

2019-09-20 07:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



隱身在北埔老街的縣定古蹟北埔姜阿新洋樓，是日治時期保留至今的西洋風格建築，展現了北埔姜家歷史、姜阿新的生平事蹟、北埔茶業發展史等。 圖／新竹縣文化局提供 分享 facebook 配合每年9月第三個周末的「全國古蹟日」，新竹縣政府文化局21、22日舉辦「藝遊北埔、解讀古蹟」活動，北埔鄉國定古蹟金廣福公館、歷史建築北埔忠恕堂、老聚落茶博館（天水堂外橫屋）、縣定古蹟姜阿新洋樓，這兩天開放免費參觀，並安排4場大師講座，歡迎民眾來北埔體驗古蹟文化之旅。

文化局表示，「藝遊北埔 解讀古蹟」大師講座活動，21日上午10點在姜阿新洋樓邀請薛琴主講「北埔洋樓經典建築」，下午2點在忠恕堂邀請詹益忠分享「老屋再利用」；22日上午10點在金廣福公館邀請姚其中主講「金廣福天水堂開墾史」，下午2點在姜氏家廟邀請康鍩錫分享「姜氏家廟裝飾藝術」，講座均採線上報名。

「金廣福公館」是竹縣第一級、也是唯一國定古蹟，約創建於1835年，是清代墾拓大隘地區的一個據點，也是金廣福墾號的辦公室。金廣福墾號是由官方主導補助，再由閩客籍人士合資而成的一個開發公司，其名稱之「金」取意為吉利、「廣」為廣東、「福」為福建。

「北埔忠恕堂」為一座兼具東西方文化色彩新厝，其建築格局、作工、外觀及空間配置，十足表現北埔聚落民宅文化特質，充分滿足客家人的生活需求，具歷史文化藝術保存價值。

「姜阿新洋樓」隱身在北埔老街，是日治時期保留至今的西洋風格建築，展現了北埔姜家歷史、姜阿新的生平事蹟、北埔茶業發展史等，2001年指定為縣定古蹟。

「老聚落茶博館」有著洗石子門屋、時尚的擬日風室內設計，是台灣光復後新竹女中首任校長姜瑞鵬的住家。