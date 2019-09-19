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影／桃園市國際機場產業發展協會成立

2019-09-19 20:40聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

以促進國際機場及觀光產業發展為宗旨的桃園市國際機場產業發展協會，19日傍晚在桃園市大園區桃禧航空城酒店舉行成立大會，會中選出古素琴為首任理事長，現場由籌備會主席詹成吉將成立協會的資料交給古素琴，桃園市長鄭文燦應邀見證。

桃園市國際機場產業發展協會指出，今年初以旅遊觀光產業及機場發展的相關學者和業者，討論後認為產、學界應該協力開創國際機場產業發展之契機，經過將近10個月的籌備，決定成立桃園市國際機場產業發展協會（International Airport Business Development Association ），並於9月19日下午5時在桃禧航空城酒店舉行成立大會，會中選出采盟免稅店董事長古素琴為首任理事長，昇恆昌副董事長吳秀光為副理事長，義美吉盛公司總經理詹成吉擔任常務理事。

桃園市國際機場產業發展協會表示，協會將致力整合旅遊觀光產業、機場發展的相關學者和業者來凝聚各方力量，建構一個產、官、學交流學術和產業經驗，共享成果的非營利機構；本會將是國際性、政策性和實質性公共政策及產業發展的平台與組織。

協會指出，將著重在國際性的產業競爭策略分析，全國性的公共政策研究探討以及機場相關產業發展之推動執行，終極目標更要做到公共政策，學術研究與產業發展緊密結合，無縫接軌，大力推動旅遊觀光產業及全國國際機場之產業發展。

協會舉出國際組織SKYTRAX Airport 評比9項指標中Immigration Service、Wayfinding & Signage、Arrival、Departure、Transfer、Terminal Comfort、Terminal Facilities、Shopping Facilities、Food & Beverage裡，後面4項幾乎都涉及目前的產業服務。

未來要如何結合民間企業、機場各單位、政府及學術機構，透過雙向溝通平台，研究商業制度、發展模式及國際機場相關產業公共政策議題，協助與改進各項產業發展與行銷策略，優化機場產業發展的經營環境，促進國際機場的多元服務效能，提昇我國機場的整體服務品質及國際競爭力，打造成對旅客及業者的友善機場屬當務之急。

桃園市國際機場產業發展協會19日舉行成立大會，由籌備會主席詹成吉（左）將成立資料...
桃園市國際機場產業發展協會19日舉行成立大會，由籌備會主席詹成吉（左）將成立資料交給首任理事長古素琴（右），由桃園市長鄭文燦（中）見證。記者陳嘉寧／攝影
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桃園市國際機場產業發展協會19日舉行成立大會，桃園市長鄭文燦（前排左三）應邀出席...
桃園市國際機場產業發展協會19日舉行成立大會，桃園市長鄭文燦（前排左三）應邀出席。記者陳嘉寧／攝影
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桃園市國際機場產業發展協會19日舉行成立大會，桃園市長鄭文燦（後）應邀發表談話。...
桃園市國際機場產業發展協會19日舉行成立大會，桃園市長鄭文燦（後）應邀發表談話。記者陳嘉寧／攝影
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