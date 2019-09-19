影／石滬文化節28日午後登場 體驗捕撈報名動作要快

2019-09-19 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮一連4年推出「石滬文化節」，今年將安排9月28日下午2點起在合歡石滬登場，明天（20日）上午8點半起開放網路、紙本報名，限額共500人，往年這項活動網路報名都「秒殺」，鎮公所歡迎各地親子、遊客來體驗，一起「守滬後龍、與海共生」。

後龍海岸早年曾擁有近30座的石滬群，如今僅殘存合歡、母乃2座，2015年獲縣府公告登錄為「文化景觀」；為維護後龍石滬及文化，鎮公所今年特別在外埔港北側「復建」一座石滬，最近已完工。

後龍鎮長朱秋隆與鎮內各里長、民代上午為「石滬文化節」宣傳，他強調後龍鎮現存的2座石滬，是全島僅見完整且仍維持捕撈作業的石滬，利用漲退潮原理設計，漁民退潮時入滬內捕撈，是先民與海共生的智慧展現。

今年石滬文化節依舊在合歡石滬舉辦，28日下午2點展開，後龍鎮公所安排石滬捕撈體驗、海洋闖關遊戲、海洋文化小學堂及藝文表演；石滬捕撈體驗明天上午8點30分起開放報名，其中網路名額150人、紙本名額350人，共500個名額；參加者當天在現場可獲贈手套、小水桶及餐盒，相關訊息可電洽037-722181文化觀光課。

為讓後龍石滬的文化傳統永續，鎮公所還尋覓早年石滬殘存的遺址，今年在外埔港北側堤防外復建完成「大滬」，盼提供作為後龍推廣遊憩、教育用途。