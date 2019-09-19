桃園樂活重陽季 為長者規畫象棋、美展等11場活動

2019-09-19 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市樂活重陽季即日起至10月29日，市府規畫客語講古、說故事、象棋等比賽，及繪畫書法聯展合計11場活動，歡迎長輩踴躍參加頭腦手腳多活動。

市長鄭文燦今天出席樂活重陽季宣傳活動，指出今年3月起，市府敬老愛心卡擴大至3個國民運動中心，早上8至10點、下午2至4點有長者公益免費使用時段，愛心敬老卡每月800點可折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心各項運動設施及場地租借費用，鼓勵長者多運動。市府也規畫在南、北區各興建1座長青型國民運動中心，提供長者更多運動場所。

樂活重陽季活動資訊可上網搜尋「108年桃園樂活重陽季」關鍵字，網址http://www.lohasty2019.com。今年的系列活動包括客語講古比賽、生命故事書展覽、繪畫與書法聯展、說故事比賽表揚、原住民族長者歌唱大賽、象棋比賽、用藥安全知識競賽、青年朋友與長者互動APP體驗、長青趣味競賽運動會及健行活動，讓長者維持青春不老的心態，生活更健康、生命更豐富。