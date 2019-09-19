全面換裝智能路燈 桃園市預估年省1億5千多萬元

2019-09-19 19:36 中央社 桃園19日電



桃園市長鄭文燦今天表示，市府計畫在一年內為全市換裝智能路燈，在執行期間的15年，預計可節省電費約新台幣23億元，未來更可作為基地台載體，打造桃園智慧城市的5G環境。

鄭文燦傍晚出席「桃園市全面換裝智能路燈啟動典禮」表示，為推動智慧城市及節能減碳政策，市府計畫從9月起至明年6月30日前，將全市16萬2000盞傳統路燈全面換裝為智能路燈，智能路燈建置中央控制管理系統，可即時偵測、遠端遙控、節約更多維護人力及可觀電費。

鄭文燦說，這項計畫執行期共15年，市府利用1年的時間換裝智能路燈，後續14年路燈維護作業則由承攬廠商負責，每年電費可由2.19億元降為0.66億元，估計15年節省電費近23億元，並減少每年6萬噸的碳排放量，故障案件也可縮短為24小時內完修，路燈有效照明維持率也可達99.7%以上。

鄭文燦指出，智能路燈更可作為基地台載體，打造5G環境，市府也將依據5G釋照時程，訂定附掛規範和收費標準，希望將來的智慧路燈也同時是5G基地台的服務據點。

億光電子公司董事長葉寅夫表示，以目前的效益而言，智慧路燈的節電力至少有80%以上，未來更可與5G共桿，若加入傳感器，對日常生活將可提供很多附加功能。對往後智慧城市的發展絕對是助力，包括5G、車聯網、行人辨識等安全問題，比起目前所看到的功能更多。