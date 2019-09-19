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桃園換智能路燈 電費年省1.53億 故障自動回報

2019-09-19 18:09聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

為落實推動智慧城市及節能減碳政策，桃園市長鄭文燦今天宣布為全市16萬盞路燈換裝節能智能LED燈，同時提高維護效益，換裝後，產生的直接效益為每年電費由2.19億元降為0.66億元，每年同時減少6萬噸碳排放量，路燈故障案件完修由48小時縮短為24小時以內，路燈有效照明維持率達99.7%以上。

鄭文燦表示，全面換裝LED節能（智能）路燈間接效益為每年提供1100個就業機會，推動路燈產業創新升級，樹立全國典範帶動其他縣市跟進，路燈更可作為基地台載體，打造5G環境。

市府養工處表示，桃園市自105年起已陸續換裝 4萬盞LED路燈，接下來要全面汰換傳統路燈，並建置智能路燈管理系統，可主動監控、即時維修，未來全市路燈將進入智慧化管理時代。

鄭文燦強調，換LED路燈和建構先進的維護網所需經費，來自換裝智能路燈後省下的電費及路燈年度維護費用，不增加桃園市政府財政開支，市府已經與承攬廠商遠傳電信及億光電子公司簽約，換燈和維修護執行期間15年，第1年內將桃園市16萬盞傳統路燈換裝為智能路燈，廠商並負責後續14年路燈維護作業，9月底開始換裝智能路燈，明年年6月30日前完成全市智能路燈換裝作業。

養工廠指出，路燈除了提供照明，也是發展智慧城市的基礎建設，桃園市106年選定青埔重劃區為試辦場域，陸續建置1800盞智慧路燈，試辦成效及技術發展情形良好，評估後市長鄭文燦支持全面建置智慧路燈，實現路燈多元智慧應用。

桃園市長鄭文燦宣布與遠傳、億光電子合作為全市16萬盞路燈換裝節能智能LED燈。記...
桃園市長鄭文燦宣布與遠傳、億光電子合作為全市16萬盞路燈換裝節能智能LED燈。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦路燈換裝節能智能LED後，直接效益為每年電費由2.19億元降為0.66億元...
鄭文燦路燈換裝節能智能LED後，直接效益為每年電費由2.19億元降為0.66億元，每年同時減少6萬噸碳排放量。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦（右2）、立委鄭寶清參觀廠廠智能節能路燈。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（右2）、立委鄭寶清參觀廠廠智能節能路燈。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦（右）、立委鄭寶清除了解智能節能路燈特性，也關心這樣的路燈對發展智慧城市有...
鄭文燦（右）、立委鄭寶清除了解智能節能路燈特性，也關心這樣的路燈對發展智慧城市有什麼貢獻。記者鄭國樑／攝影
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廠商在展示會場裝上兩盞節能智能LED路燈，有效照明維持率達99.7%以上。記者鄭...
廠商在展示會場裝上兩盞節能智能LED路燈，有效照明維持率達99.7%以上。記者鄭國樑／攝影
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