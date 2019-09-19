影／賽德克巴萊拍攝點神仙谷現「潑猴」 農業處派員擒獲

2019-09-19 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣南庄鄉著名景點神仙谷最近發現有隻獼猴出沒，甚至有遊客遭攻擊、附近店家被騷擾，苗栗縣政府昨接獲通報，農業處下午派員以麻醉吹箭將這隻搗亂的猴子逮住，隨後並移置偏僻山區野放，化解當地一場人猴紛爭。

昨天有網友在臉書社群PO文，談到和朋友去神仙谷玩，路上遇到一隻野猴，當時只覺得牠很可愛，沒想到和友人邊走邊拍照時，這隻猴子突然凶性大發，衝過來咬人，後來還一路追趕她們，有男遊客見狀拿掃把來幫忙，猴子才被擋在平台下。

被咬的遊客脫下鞋襪查看，發現腳被咬到瘀青，幸好沒破皮流血，不然就要去醫院打預防針了，但她們遊興也沒了。

在神仙谷經營「七分醉」餐廳的法愛說，搗亂的猴子就只有這一隻，並非猴群，他懷疑是被人養過後棄置在神仙谷，有時晚上店裡女員工要下班，牠會作勢要攻擊，好像不讓人下班。

法愛說，這隻猴子曾在餐廳休店時闖入，弄得保全系統連響2次，最近更闖入他家，把屋內月餅吃光，讓人氣得牙癢癢，甚至讓他說出氣話想直接用獵槍射這隻猴，但他其實沒有獵槍，昨天打1999向縣府通報。

獼猴在神仙谷咬人的消息傳出，頭份警分局陸家派出所所長高耀芳昨天中午前往了解，下午3點多縣府農業處自然生態保育科也派員處理，猴子被吹箭式麻醉槍射中昏倒；農業處人員發現牠是隻成年母猴。