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重陽節將至 苗縣竹南鎮百歲人瑞全縣最多

2019-09-19 16:25聯合報 記者劉星君╱即時報導

重陽節將至，苗縣府社會處本周展開重陽節前夕慰訪百歲人瑞，苗栗縣老年人口逾16％，今年百歲人瑞有105名，竹南鎮就有14名人瑞，堪稱苗縣最長壽鄉鎮，苗縣最高壽百歲人瑞是公館112歲張爺爺、第二高壽107歲的陳蕭曲妹，陳蕭阿嬤身體硬朗，最愛品嘗美食，四代同堂，曾孫女最愛逗她玩。

苗縣府社會處老人福利科指出，苗縣65歲以上人口近9萬人。80歲以上長輩發放重陽敬老毛毯禮盒，80歲以上長輩有2萬6千人、結婚第60周年鑽石婚，每對發放3200元禮金，有600對；百歲人瑞發送1萬元賀歲禮金、長壽麵線。購買相關禮盒、發送禮金等，估計花費900萬元。

苗栗縣長徐耀昌今上午慰訪苗縣竹南鎮5名百歲人瑞，並致贈敬老禮品，表達對長輩的關懷與尊敬。苗縣108年有105名百歲人瑞，最年長的是公館鄉112歲張爺爺，竹南鎮14名人瑞，堪稱苗縣最長壽鄉鎮。

19日慰訪百歲人瑞中，苗縣第二年長107歲陳蕭曲妹，四代同堂，身體硬朗，生活可自理，每天可以上下走樓梯，生性樂觀，家人感情融洽，喜愛品嘗美食。

另外，慰訪的人瑞陳林白菜是立委陳超明母親，精神奕奕、身體健朗、個性開朗、記憶力強、喜歡聊天，每當有鄰居或來訪鄉親聊天，不但能叫出姓名，連對方的家庭背景如數家珍，她的孫媳說「家裡的東西放在那裡她都知道，比我記得還清楚」。

苗縣府除發送敬老禮品及慰訪百歲人瑞外，9月25日舉辦「長青、敬老暨鑽石婚表揚」等慶祝活動，期許大家重視敬老尊賢的觀念。

苗縣第二年長107歲陳蕭曲妹（前排中），四代同堂，身體硬朗，生活可自理，每天可以...
苗縣第二年長107歲陳蕭曲妹（前排中），四代同堂，身體硬朗，生活可自理，每天可以上下走樓梯，生性樂觀，家人感情融洽。記者劉星君／攝影
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苗栗縣長徐耀昌（前排左二）今到竹南鎮慰訪5名百歲人瑞，其中百歲人瑞陳林白菜（前排...
苗栗縣長徐耀昌（前排左二）今到竹南鎮慰訪5名百歲人瑞，其中百歲人瑞陳林白菜（前排右二）是立委陳超明母親，個性開朗、記憶力強。圖／苗栗縣政府提供
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苗縣第二年長107歲陳蕭曲妹（左）四代同堂，曾孫女跟她自拍，感情融洽。記者劉星君...
苗縣第二年長107歲陳蕭曲妹（左）四代同堂，曾孫女跟她自拍，感情融洽。記者劉星君／攝影
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苗栗縣重陽節

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