苗縣汙水處理廠用戶接管普及率提升速度 中部縣市第一

2019-09-19 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣長徐耀昌今成為「縣長爺爺」到苗栗縣頭份竹南水資源回收中心開直播「下水道學堂」，帶領國小學童認識汙水下水道功能。苗縣水利處指出，苗縣目前完成汙水處理廠有4座，還有一座建置中後龍汙水處理廠，預計今年底可完工，苗縣用戶接管數有3萬5099戶，用戶接管率約為18.5％；苗縣汙水下水道普及率提升10.8％，提升速度是中部縣市第一名。

苗縣府水利處指出，苗縣目前完成汙水處理廠4座，苗栗汙水處理廠每天可處理9000噸的汙水、竹南頭份汙水處理廠每天可處理3萬1000噸的汙水，另外兩個規模較小，在明德水庫特定區北岸與南岸，分別可以處理600噸與25噸。雖然明德水庫北岸與南岸的汙水處理廠規模較小，但可以減少家庭汙水流入水庫，保障飲用水與農民灌溉水；另外興建中的後龍汙水處理廠預計今年底可完工，完工後可以處理5000噸的汙水。

水利處指出，苗縣用戶接管戶數目前接管3萬5099戶，用戶接管普及率18.28％。下水道科指出，苗縣汙水下水道建設起步較晚，在100年11月開始突破零障礙，縣長上任以來，用戶接管普及率提升10.8%，在全台22縣市提升速度是第4名，中部縣市是第一名。

苗縣竹南鎮汙水下水道施作期間，從99年到108年6月，完成接管戶數為1萬9673戶，接管率達93.95％，相較於全國一般鄉鎮約6到7成，竹南鎮高出許多。

下水道科指出，下水道設置在都市計畫區，一開始設置時，民眾不了解，過程較艱辛，有用戶接管與主次幹管，要挖馬路，拆除家中化糞池等，現今有不少民眾了解下水道設置作用，也有民眾主動要接管，接管部分有分前巷接管與後巷接管。