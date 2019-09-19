孩童開學焦慮爸媽求助 校方推親子共做「襪子娃娃」

2019-09-19 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



開學已兩周，但仍有不少學生家長在網路求助孩子不適應學校生活，常常在班上心情低落，甚至大哭，教育局表示，若孩童有出現不適應的情形，學校的輔導老師能介入課程中，和孩童談心幫助他們適應，慈文國小在幼兒園新生入學時，為因應孩童面對新環境會焦慮不安，邀請家長及孩童共做布娃娃，放在教室中來緩和孩童對陌生環境的不安。

網路上不少家長求助「孩子開學不適應一直哭怎麼辦」桃市教育局學輔校安室主任鄭淑玲表示，若學校有孩童出現開學焦慮的狀況，首先會由導師進行輔導，若還是沒有改善則會由輔導老師介入課堂協助上課，或是將其帶離課堂中先跟孩童聊聊天，情況倘若皆並無改善，才會通報到教育局及學生輔導諮商中心，目前並未接獲到類似的案例通報。