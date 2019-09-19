孩童開學焦慮爸媽求助 校方推親子共做「襪子娃娃」
開學已兩周，但仍有不少學生家長在網路求助孩子不適應學校生活，常常在班上心情低落，甚至大哭，教育局表示，若孩童有出現不適應的情形，學校的輔導老師能介入課程中，和孩童談心幫助他們適應，慈文國小在幼兒園新生入學時，為因應孩童面對新環境會焦慮不安，邀請家長及孩童共做布娃娃，放在教室中來緩和孩童對陌生環境的不安。
網路上不少家長求助「孩子開學不適應一直哭怎麼辦」桃市教育局學輔校安室主任鄭淑玲表示，若學校有孩童出現開學焦慮的狀況，首先會由導師進行輔導，若還是沒有改善則會由輔導老師介入課堂協助上課，或是將其帶離課堂中先跟孩童聊聊天，情況倘若皆並無改善，才會通報到教育局及學生輔導諮商中心，目前並未接獲到類似的案例通報。
慈文國小校長林佩娟說，會對開學感到不安或焦慮的孩童，通常是幼兒園的孩子或是剛上小一的學生，校方有安排幼兒園的孩童，在開學日當天和家長一起用襪子製成娃娃及畫圖，將成品放在校園中孩童可以看得到的地方，增加安全感；小一學生因人數眾多則無手作活動，但若遇上孩童焦慮、不安的狀況，家長可以準備孩童在家中喜愛的物品，如娃娃等讓其攜帶到校，能有效降低孩童的不安狀況。
留言