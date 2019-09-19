台灣自駕車技術國際發光 交大與加拿大公司簽技術授權

2019-09-19 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國立交通大學電子研究所郭峻因教授開發嵌入式深度學習異質訊號感測融合物件偵測與追蹤技術，今天與加拿大移動創新公司(Moovee Innovations Inc.)簽署術授權合約，未來將應用於加拿大自駕車感測系統，讓台灣自駕車技術國際發光。加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處長羅杜安(Duane Robson)見證交大技術成功邁向國際產學合作。

郭峻因教授研究團隊在科技部與教育部專題研究計畫補助下，開發出具產業競爭力的嵌入式深度學習異質訊號(camera/radar)感測融合物件偵測與追蹤技術，2018年參與思渤科技舉辦之車輛開發關鍵技術研討會，發表「基於基於深度學習之ADAS系統設計與模擬」專題演講，結識Moovee Innovations Inc.人員，雙方進行多次技術合作討論與參訪後，決定授權技術，協助加拿大開發自駕車與智慧交通感測系統。

郭峻因表示，這項技術結合深度學習視訊技術與毫米波雷達物件偵測技術的優點，在不同天候下均能達到優異的物件偵測與追蹤效能，其準確度相較於只採用深度學習物件偵測技術而言，可提高15%準確度、達到超過95%之辨識準確度，研究成果除了技術授權之外，也已授權國內多家廠商使用，積極落實研發於產業界，協助廠商提高產業競爭力。