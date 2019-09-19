地景藝術節國際論壇 邀請海內外知名學者齊聚交流

2019-09-19 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園地景藝術節國際論壇「新風景線的想像與創建」，今日上午於元智大學舉行，規畫各式藝術創作及表演活動，並邀請國內外知名的專家學者齊聚一堂，期盼透過國際交流與對話，為地景藝術的發展帶來更多啟發。

桃園市長鄭文燦說，桃園地景藝術節自102年起舉辦，升格後，市府擷取日本越後妻有大地藝術祭、瀨戶內國際藝術祭等大型藝術活動經驗，重新思考人與環境的關係，透過地方覺醒、藝術打樁、社區風動等主軸，陸續在新屋、觀音、楊梅富岡、中壢老街溪舉辦，期盼藉由藝術作品，找回人與土地間的情誼，並透過居民參與，使社區的價值感重獲肯定。市府也將持續在各區舉辦藝術節，透過不同主題讓市民產生不同的感動。

鄭文燦表示，今年地景藝術節主展場大湳森林公園的前身為內政部警政署保一總隊營區，保一總隊於106年撤出後，原計畫委託工務局將地上房舍拆除、喬木移植，素地歸還財政部國有財產署及地主，市府在接管過程中進行生態調查及應用計畫，初步調查發現營區內有各種動物、昆蟲和植物等豐富生態資源，因此採保留原有生態紋理方式，發展大湳森林公園。